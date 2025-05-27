Избиение работников ТЦК в Черкассах: четырех подозреваемых отправили в СИЗО (видео)

Среди задержанных — трое мужчин и одна женщина. Инцидент произошел накануне. Тогда толпа напала на работников ТЦК, когда те проверяли документы у мужчин на улице.

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Об этом сообщили в Нацполиции Черкасской области.

Задержание тех, кто напал на работников ТЦК в Черкассах

Полицейские задержали группу лиц, причастных к нападению на военнослужащих ТЦК и СП в городе Черкассы.

Правоохранители сообщили, что в рамках открытого уголовного производства, благодаря слаженным действиям сотрудников уголовного розыска, спецподразделения Патрульной службы полиции особого назначения, Черкасского районного управления полиции, отдела криминального анализа, следственных подразделений и других служб, полицейские за несколько часов идентифицировали и задержали нападавших. Это — трое мужчин в возрасте 48, 38 и 49 лет, а также 45-летняя женщина.

В Черкассах задержали тех, кто напал на работников ТЦК Фото: Нацполиция

Под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры решается вопрос о сообщение задержанным лицам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Трое задержанных оказались в изоляторе временного содержания. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации действий фигурантов.

В Черкассах задержали тех, кто напал на работников ТЦК Фото: Нацполиция

Во время военного положения в Украине действует норма о лишении свободы на срок от 5 до 8 лет за препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Такое заявление обнародовали Сухопутные войска, в состав которых входят ТЦК и СП.

В Сухопутных войсках напомнили, что ТЦК и СП играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности Украины, в частности "во время военного положения и мобилизации, помогая защищать наше государство от внешних и внутренних угроз".

Там сказали, что перезагружают работу ТЦК и СП и делают все, чтобы она стала "прозрачной и открытой". Но напомнили, что препятствование работе этих структур могут иметь серьезные последствия для национальной безопасности, особенно сейчас, когда Украина находится в правовом режиме военного положения.

"Подчеркиваем: каждый из граждан, кто достиг 16 лет и находится во вменяемом состоянии, может нести ответственность за такие действия. Важно понимать, что намерение препятствовать — даже если результат не был полностью достигнут — уже считается правонарушением", — сказали в Сухопутных войсках.

Нападение на работников ТЦК в Черкассах

Инцидент произошел в понедельник, 26 мая. Толпа напала на работников ТЦК, когда те проверяли военно-учетные данные у мужчин на улице Рождественской.

Нападение на работников ТЦК в Черкассах

"Граждане спровоцировали конфликт с военнослужащими ТЦК и СП", — заявили в ТЦК.

А 26 мая Полтавский областной военкомат рассказал о нападении на ТЦК в Кременчуге. Указано, семь человек напали на военных и угрожали перцовым баллончиком и травматическим пистолетом.

25 мая на работников ТЦК напала толпа молодых людей в Кременчуге.