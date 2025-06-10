Запад отказывает в санкциях РФ, потому что Украина не мобилизует с 18 лет, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что была предоставлена возможность 18-24-летним показать, что они тоже могут служить, если этого хотят наши партнеры, в соответствии с законодательством Украины. Но войну выигрывают технологии и оружие.

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Об этом президент Украины рассказал в интервью венгерскому изданию Válasz.

Президент Украины Владимир Зеленский дал свое первое интервью венгерскому СМИ после 1200 дней полномасштабной войны с Россией. Он говорил о войне, своем отношении к премьер-министру Виктору Орбану и про санкции ЕС и США против России, которые помогут закончить войну.

Зеленский дал интервью венгерскому журналисту Фото: Офис президента

Журналист отметил, что Украина испытывает трудности с мобилизацией, и набор 18-24-летних, начавшийся в феврале, не продвигается так, как ожидалось. На что Зеленский ответил, что мобилизация – это проблема любой войны. И Украина не исключение.

"Люди устали. Мы можем мобилизовать 27 000 человек в месяц, а русские могут мобилизовать 40–50 000, потому что их потери выше… Вы правы: сейчас сложные времена. Мы не мобилизовали 18–24-летних, а предложили им годовой контракт. Я никогда об этом не говорил, но это деликатная тема: я не считаю, что мы должны мобилизоваться с 18 лет, как считали лидеры других стран", — отметил Зеленский.

Он напомнил, что спецоперация СБУ "Паутина" показала: важно не количество людей, а оружие и технологии, а также деньги и давление на агрессора.

"Санкции будут направлены на те самые деньги, которые русские используют для финансирования войны. При этом западные партнеры перечисляют причины, по которым они не решились на санкции, поскольку Украина не мобилизовалась с 18 лет. Мы предоставили возможность 18-24-летним показать, что они тоже могут служить, если этого хотят наши партнеры. Это то, что мы им сейчас дали, в соответствии с нашим законодательством. Между тем, тысячи людей сражаются на передовой без надлежащего оружия", — сказал Зеленский.

Бойцы ЗСУ Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Президент Украины напомнил, что уже говорил президенту США Дональду Трампу об этом в феврале 2025 года и объяснял ему, как он может повлиять на Путина: "Вот пакет оружия, ракет. У нас есть ключ к ним. Согласитесь на прекращение огня, иначе мы отдадим ключ украинцам".

"Не только Америка, но и другие страны должны сказать: прекратите боевые действия, или мы дадим Украине оружие. Российский народ может не осмелиться выступить против войны, но он наверняка испугается, что ракеты могут быть направлены и на него. А затем Путин должен разобраться со своим собственным народом. Это был бы "мир через силу". Это не очень сложный способ закончить войну – просто трудно найти в себе волю к этому", - отметил Зеленский. Он сказал, что народ Украины надеется, что сильные страны постепенно откроют глаза, а их общества побудят их принимать сильные решения. И Венгрии это тоже касается.

Журналист пошутил, что Виктор Орбан на третьем месте после Владимира Путина и Александра Лукашенко в рейтинге самых непопулярных политиков среди украинцев. Зеленский уточнил, что позиция Орбана не отражает позицию Венгрии в целом и в этом разница между Венгрией и Россией, ведь позиция Путина в России идентична позиции его общества.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии Фото: Скриншот

"Политика Виктора, к сожалению, антиукраинская. И антиевропейская. Он использует это в своей внутренней политике: он хочет повернуть войну на Украине в свою пользу для выборов. Что несправедливо. Вы думаете, я рад, что Виктор в одной компании с Путиным и Лукашенко в этом опросе? Я не рад… Не помогая нам, он делает одолжение Путину. Орбан совершает серьезную историческую ошибку", — резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее премьер-министр Виктор Орбан неожиданно заявил, что Россия слишком слаба, чтобы нападать на страны НАТО, потому что она не может справиться даже с Украиной.

Также Фокус писал о том, какие четыре категории мужчин исключат из воинского учета и какие документы для этого нужно собрать.