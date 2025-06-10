Під ударом в Одесі — пологовий будинок і станція переливання крові: нові деталі атаки

Кількість постраждалих і загиблих в Одесі збільшилась. Мер Геннадій Труханов підкреслив, що у місті панують «горе і хаос», які приносить Росія.

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Подробиці удару по Одесі вночі на 10 червня зібрав Фокус.

Вночі у місті прогриміла серія вибухів. Місцеві медіа повідомили про удар по пологовому будинку Одеси та пожежу. Невдовзі мер Геннадій Труханов підтвердив пошкодження адміністративної будівлі медзакладу.

Окрім того, "Шахеди" влучили по житловому будинку і зруйнували адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги. Стало відомо про загибель 59-річного чоловіка. На місці "прильоту" по станції спалахнула пожежа й були пошкоджені машини "швидкої".

Труханов пояснив, що внаслідок удару по пологовому будинку Одеси ніхто не постраждав, адже усі спустилися через небезпеку в укриття. З його слів, під ударом опинився один з центральних районів.

Фото наслідків нічної атаки з Одеси Фото: Геннадій Труханов / Telegram Фото наслідків нічної атаки з Одеси Фото: Геннадій Труханов / Telegram

Голова МВС Ігор Клименко заявив, що найбільше від нічної атаки ЗС РФ постраждали Київ, Київська та Одеська області, під ударом була цивільна інфраструктура. Загалом росіяни спричинили 19 пожеж. У Повітряних силах ЗСУ заявили про запуск по Україні 312 БПЛА та 7 ракет, з них 277 дронів і 7 ракет не долетіли до своїх цілей.

Міський голова проінформував, що кількість загиблих в Одесі зросла до двох осіб, і висловив співчуття їхнім рідним. Також відомо про 9 постраждалих, 5 з них госпіталізували, ще четверо проходять лікування амбулаторно.

"Ці кадри — свідчення нічної атаки, що забрала життя. Зруйновані житлові будинки, уламки розкидані по дворах, згорілі автівки, вибиті вікна. Це горе і хаос, які приносить Російська Федерація", — підкреслив Труханов.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що під завалами знайшли тіло чоловіка 1967 року народження. Він повідомив, що госпіталізовані постраждалі — у стані середньої важкості. Окрім згаданих об’єктів через удар російських дронів пошкоджена станція переливання крові в Одесі.

Фото наслідків нічної атаки з Одеси Фото: Геннадій Труханов / Telegram Фото наслідків нічної атаки з Одеси Фото: Геннадій Труханов / Telegram

"Ліквідація наслідків атаки триває", — додав очільник обладміністрації.

Нагадаємо, український волонтер Сергій Стерненко з посиланням на військових розповів, що під час останніх атак стало складніше збивати "Шахеди" з кулеметів. Доцільніше було б використовувати БПЛА-перехоплювачі, але захисників неба досі не навчили з ними працювати.

Керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що тепер "Шахеди" вироблятимуть на території КНДР. Окрім того, завдяки співпраці з Росією північнокорейські виробники змогли зробити балістичні ракети KN-23 "в рази" точнішими.