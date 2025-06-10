Под ударом в Одессе — роддом и станция переливания крови: новые детали атаки

Количество пострадавших и погибших в Одессе увеличилось. Мэр Геннадий Труханов подчеркнул, что в городе царят "горе и хаос", которые приносит Россия.

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Подробности удара по Одессе ночью на 10 июня собрал Фокус.

Ночью в городе прогремела серия взрывов. Местные медиа сообщили об ударе по роддому Одессы и пожаре. Вскоре мэр Геннадий Труханов подтвердил повреждения административного здания медучреждения.

Кроме того, "Шахеды" попали по жилому дому и разрушили административное здание станции экстренной медицинской помощи. Стало известно о гибели 59-летнего мужчины. На месте "прилета" по станции вспыхнул пожар и были повреждены машины "скорой".

Труханов пояснил, что в результате удара по роддому Одессы никто не пострадал, ведь все спустились из-за опасности в укрытие. По его словам, под ударом оказался один из центральных районов.

Фото последствий ночной атаки из Одессы Фото: Геннадий Фото последствий ночной атаки из Одессы Фото: Геннадий

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что больше всего от ночной атаки ВС РФ пострадали Киев, Киевская и Одесская области, под ударом была гражданская инфраструктура. В целом россияне вызвали 19 пожаров. В Воздушных силах ВСУ заявили о запуске по Украине 312 БПЛА и 7 ракет, из них 277 дронов и 7 ракет не долетели до своих целей.

Городской голова проинформировал, что количество погибших в Одессе возросло до двух человек, и выразил соболезнования их родным. Также известно о 9 пострадавших, 5 из них госпитализировали, еще четверо проходят лечение амбулаторно.

"Эти кадры — свидетельство ночной атаки, унесшей жизни. Разрушенные жилые дома, обломки разбросаны по дворам, сгоревшие машины, выбитые окна. Это горе и хаос, которые приносит Российская Федерация", — подчеркнул Труханов.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что под завалами нашли тело мужчины 1967 года рождения. Он сообщил, что госпитализированные пострадавшие — в состоянии средней тяжести. Кроме упомянутых объектов из-за удара российских дронов повреждена станция переливания крови в Одессе.

Фото последствий ночной атаки из Одессы Фото: Геннадий Фото последствий ночной атаки из Одессы Фото: Геннадий

"Ликвидация последствий атаки продолжается", — добавил глава обладминистрации.

Напомним, украинский волонтер Сергей Стерненко со ссылкой на военных рассказал, что во время последних атак стало сложнее сбивать "Шахеды" из пулеметов. Целесообразнее было бы использовать БПЛА-перехватчики, но защитников неба до сих пор не научили с ними работать.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что теперь "Шахеды" будут производить на территории КНДР. Кроме того, благодаря сотрудничеству с Россией северокорейские производители смогли сделать баллистические ракеты KN-23 "в разы" точнее.