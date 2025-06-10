Точность баллистики KN-23 выросла "в разы": Буданов раскрыл новые детали сотрудничества КНДР с РФ

По данным ГУР, Москва продолжает подпитывать Пхеньян технологиями, и это — неприятная новость для Киева. Кроме того, страны договорились о производстве "Шахедов" в Северной Корее.

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Об этом известно из интервью руководителя Главного управления разведки Минобороны генерал-лейтенанта Кирилла Буданова, опубликованном в The War Zone.

"[Есть] договоренности о начале создания на территории Северной Кореи мощностей для производства БПЛА типа "Гарпия" и "Герань". Это, безусловно, приведет к изменению военного баланса в регионе между Северной и Южной Кореей", — заявил он.

По словам генерала, пока страны просто договорились о начале организации производства дронов семейства "Шахед" на территории КНДР. Сначала эти БПЛА передал Иран, а теперь Россия уже выпускает примерно 2000 таких единиц в месяц и хочет увеличить количество до 5000. Кроме того, РФ постоянно улучшает их характеристики — дальность, полезную нагрузку, связь и схемы атак.

В издании отметили, что "Шахеды" не только дадут возможность массированно атаковать Южную Корею, но и могут быть экспортированы обратно в Россию для ударов по Украине. Буданов рассказал, что также РФ передает КНДР технологии.

"Одним из примеров является технология производства беспилотных летательных аппаратов. Другое технологическое решение — это, как я уже говорил, баллистические ракеты KN-23. Сначала, с началом передачи России, они летели с отклонением в несколько километров, но сейчас они точно попадают в цель. Это результат совместной работы российских и северокорейских специалистов", — подчеркнул он.

В украинской прокуратуре сообщали, что первая партия KN-23 была крайне некачественной, ракеты даже взрывались в воздухе. Что именно изменили северокорейские производители, глава ГУР не уточнил.

"Также происходит модернизация авиационных средств поражения — ракет "воздух-воздух" большой дальности. Особые технологии на подводных лодках. К сожалению, баллистические ракеты, которые являются носителями ядерных боезарядов", — отметил он.

Буданов пояснил, что у Северной Кореи были "огромные проблемы" с носителями этих ракет и со стрельбой с их морского компонента. Теперь страна получает помощь от России.

"И прекрасной демонстрацией этого для всех является, как я уже упоминал, эта знаменитая баллистическая ракета KN-23. Ракеты KN-23, которые были поставлены в самом начале, сейчас это совершенно другая ракета по своим техническим характеристикам. Точность увеличена в разы", — подчеркнул разведчик.

По его словам, спектр оружия, которое Россия получает от КНДР, достаточно широк: от 122-мм гаубиц D-74 и 107-мм пехотных РСЗО до 240-мм РСЗО и 170-мм самоходных артустановок "Коксан".

"К сожалению, эта пушка показывает себя в бою достаточно хорошо. Она стреляет с достаточно большого расстояния, и она достаточно хороша с точки зрения точности", — признал Буданов.

По данным ГУР, россияне получили 120 единиц. По прогнозу генерала, поставки будут продолжаться, ведь "Коксаны" хорошо себя зарекомендовали на передовой.

"Для нас это плохо, потому что это артиллерия для стрельбы на большие расстояния", — добавил он.

Напомним, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что россияне требуют от Кремля ударов баллистической ракетой "Орешник" по Киеву и Львову.

В CNN 9 июня информировали, что Северная Корея переместила новый боевой корабль, поврежденный во время неудачной попытки спуска на воду, в порт вблизи границы РФ. Аналитики предполагают, что россияне помогут с его ремонтом.