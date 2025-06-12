"Люди — не дрова": Зеленський в інтерв'ю Bild розповів про тактику Путіна щодо переговорів та атак по Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що посилення атак зі сторони Росії не є так званою "помстою" за операцію "Павутина": очільник Кремля Володимир Путін "просто не хоче закінчувати війну". Також Зеленський пояснив, що Україна ставиться до своїх людей зовсім по-іншому, ніж російська сторона, і прокоментував критику очільника США Дональда Трампа у свій бік.

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Про це український лідер розповів в інтерв'ю для німецького видання Bild 11 червня.

Путін "має підтримувати вогонь ненависті"

Коментуючи нещодавні масовані російські атаки по українських містах із залученням великої кількості безпілотників, Володимир Зеленський зазначив, що Путін просто шукає причин для ударів.

"Він просто не хоче закінчувати війну", — стверджує президент.

За його словами, російське суспільство вірить у радикальну політику, якої дотримується кремлівський лідер. Однак Путіну потрібно "підтримувати вогонь ненависті". Саме через це лідер Кремля переосмислює масовані обстріли РФ як "дії помсти".

"Йому потрібно підтримувати вогонь інформації та ненависті", — зазначив Зеленський.

Наразі атаки у Росії розцінюють як помсту за операцію СБУ "Павутина" зі знищення авіації.

Путін продовжує вести переговори, аби не допустити санкцій

Говорячи про переговори між Росією та Україною, які нещодавно відновилися, Володимир Зеленський розповів, що Путін не виходить з них, аби продемонструвати зокрема США, що між країнами є "дипломатичний міст".

"Щоб проти Росії не було запроваджено санкції, поки тривають переговори. Бо Путін завжди може сказати: "Ми розмовляємо один з одним! Якщо будуть запроваджені санкції, то більше переговорів не буде", — передає Bild.

Однак, окрім цього, росіяни мали іншу мету. Вони прагнули домогтися "діалогу без європейців та американців".

"Тривала війна без підтримки партнерів (України, — ред.) — це був би ідеальний варіант для Путіна", — зазначив Володимир Зеленський.

Трамп критикує і Путіна, і Зеленського

Володимир Зеленський також під час інтерв'ю визнав, що американський президент Дональд Трамп критикує і Путіна, і його.

"Президент Трамп обрав свою тактику. Я не хочу нікого засуджувати", — зазначив президент України.

При цьому він додав, що "цілком нормально" сприйме все, "якщо це наблизить нас до завершення війни".

Також Зеленський зазначив, що вважає, що Трамп бачить, що російська сторона "не зовсім відкрита та чесна" щодо війни.

"Я думаю, що Росія просто бреше Трампу", — вважає український лідер.

Повільне запровадження санкцій дало Путіну шанс адаптуватися

Окрім того, Володимир Зеленський додав, що "Путін прагне виграти час". Головна помилка санкцій держав-партнерів, на думку українського президента, є те, що вони запроваджувалися повільно.

"Це дало Путіну шанс адаптуватися", — зазначив він, маючи на увазі зокрема економіку та збройну промисловість.

Також Зеленський пояснив, що чим більше Україна має підтримки, тим менше громадян гине.

"Люди — це не дрова, які ми підкидаємо у вогонь. Ми не ставимося до нашого народу так, як це роблять росіяни", — сказав президент України.

Нагадаємо, 11 червня Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче захопити Одесу та прорватися до кордонів Румунії та Молдови.

Також 10 червня Зеленський в інтерв'ю угорському виданню Válasz повідомив, що Захід відмовляє в санкціях щодо Кремля, бо Україна не мобілізує з 18 років.