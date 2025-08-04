Военная помощь Украине в ЕС заблокирована из-за позиции Венгрии, — Жозеп Боррель

Военная помощь Европейского Союза для Украины с начала года оставалась замороженной из-за позиции Венгрии, которая блокировала выделение средств и влияла на дальнейшее внедрение санкций против России.

Related video

Бывший глава европейской комиссии Жозеп Боррель сообщил, что эта ситуация произошла из-за позиции Будапешта, который также может приостановить введение санкций против России, передает издание EUobserver.

По его словам, санкции в Евросоюзе принимаются единогласно, и изменение этого правила требует изменений в договоры, которых пока не планируется. Так, с начала года ЕС не предоставлял Украине новой военной помощи, а 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира остаются заблокированными из-за позиции Венгрии. В дальнейшем все договоренности должны быть двусторонними, поэтому в случае отказа Венгрии от санкций их невозможно будет восстановить.

Также, Жозеп Боррель рассказал, что Венгрия заблокировала ряд предложений по санкциям, в частности ограничила их применение против израильских поселенцев и ХАМАС до около 20 человек, хотя имеются четкие доказательства. Для сравнения, санкции против тысяч человек в России вводились за меньшее количество оснований.

"Многие государства-члены просто не хотят вводить санкции против Израиля. Такова реальность", — рассказал он.

Когда завершится война и сможет ли ЕС заменить США в поддержке Украины

Относительно перспектив быстрого завершения войны в Украине, бывший глава европейской комиссии в интервью объяснил, что война вряд ли закончится в ближайшее время. По его мнению, российский президент Владимир Путин не спешит и имеет достаточные человеческие ресурсы для длительной войны, тогда как Украина имеет ограниченный кадровый потенциал. Россия до сих пор получает поддержку от Китая в виде материалов для производства оружия, а также возможно привлечение северокорейских солдат и военной техники.

"Но Россия не выиграла эту войну, потому что Зеленский все еще в Киеве. Она также не проиграла, потому что ее не вытеснили с оккупированных территорий. А Украина находится в противоположной ситуации — она не победила, потому что Россия все еще там, но и не проиграла. И этот тупик в значительной степени будет зависеть от способности обеих сторон выдержать — и особенно от нашей готовности помочь", — отметил Жозеп Боррель.

В конце концов, главным вызовом для европейского общества является вопрос, сможет ли ЕС в случае прекращения американской поддержки компенсировать ее и продолжать помогать Украине на должном уровне.

Ранее Фокус цитировал министра иностранных дел Венгрии Петра Сийярто, который заявил, что Венгрия не будет участвовать, если США официально обратятся к Евросоюзу с инициативой закупать американское оружие для Украины.

Кроме этого, президент США Дональд Трамп выразил надежду на прекращение огня между Украиной и Россией и достижение устойчивого мира. Исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли сообщил, что у двух воюющих стран осталось время до 8 августа для достижения договоренностей.