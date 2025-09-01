Санкции – не помеха: в Беларуси испытали БПЛА-вертолет с двигателями Rolls-Royce (видео)
Белорусское конструкторское бюро испытало беспилотный вертолет Sky-Truck с американскими двигателями, которые доставили в обход санкций.
Указанные двигатели запрещено завозить в Беларусь, видео испытаний показала компания "Беспилотные Вертолеты" в Facebook.
Заводские испытания проводили в течение года. Производитель указывает, что изначально БПЛА проектировали под российские двигатели ВК-650В, но позже адаптировали к британской серии Rolls-Royce 250 (Allison Model 250).
Сообщается, что испытания проводили именно с британскими двигателями, которые продает и производит по лицензии американская компания Allison Engine Company. Агрегаты весьма распространены, их ставят на различные вертолеты, включая AW109, Bell 206, MD 500 и другие.
Санкционная политика Великобритании и США запрещает поставлять в Беларусь товары военного и двойного назначения. К данной категории относятся и авиадвигатели.
Характеристики вертолета Sky-Truck
Впервые беспилотный вертолет Sky-Truck представили на международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2025.
Аппарат сконструирован по соосной схеме. Его максимальная взлетная масса — 2350 кг, а дальность полета — почти 500 км продолжительностью до четырех часов. Вертолет несет до 600 кг груза в подфюзеляжном контейнере.
Российские эксперты называют Sky-Truck самым крупным в СНГ беспилотным вертолетом. Машину проектировали для доставки грузов на морские нефтедобывающие платформы. Позднее разработчики увеличили его функционал и расширили выполняемый круг задач.
В частности, БПЛА подойдет для доставки важных медицинских грузов, продовольствия, деталей для производств. Вертолет может базироваться на кораблях.
Напомним, разведсообщества InformNapalm и Militant Intelligence выяснили, что польский военный завод Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 сотрудничал с российским АО "Вертолеты России" перед началом полномасштабной войны в Украине.
Президент США Дональд Трамп в середине августа продлил еще на 90 дней мораторий на восстановление пошлин против Китая.