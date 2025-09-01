Санкції — не перешкода: у Білорусі випробували БПЛА-вертоліт із двигунами Rolls-Royce (відео)

Білоруське конструкторське бюро випробувало безпілотний вертоліт Sky-Truck з американськими двигунами, які доставили в обхід санкцій.

Зазначені двигуни заборонено завозити в Білорусь, відео випробувань показала компанія "Безпілотні Вертольоти" у Facebook.

Випробування вертольота Sky-Truck провели саме з британськими двигунами

Заводські випробування проводили протягом року. Виробник вказує, що спочатку БПЛА проєктували під російські двигуни ВК-650В, але пізніше адаптували до британської серії Rolls-Royce 250 (Allison Model 250).

Повідомляється, що випробування проводили саме з британськими двигунами, які продає і виробляє за ліцензією американська компанія Allison Engine Company. Агрегати вельми поширені, їх ставлять на різні гелікоптери, включно з AW109, Bell 206, MD 500 та інші.

Санкційна політика Великої Британії та США забороняє постачати в Білорусь товари військового та подвійного призначення. До цієї категорії належать і авіадвигуни.

Характеристики вертольота Sky-Truck

Уперше безпілотний вертоліт Sky-Truck представили на міжнародній виставці озброєнь і військової техніки MILEX-2025.

Апарат сконструйований за співвісною схемою. Його максимальна злітна маса — 2350 кг, а дальність польоту — майже 500 км тривалістю до чотирьох годин. Вертоліт несе до 600 кг вантажу в підфюзеляжному контейнері.

Російські експерти називають Sky-Truck найбільшим у СНД безпілотним вертольотом. Машину проектували для доставки вантажів на морські нафтовидобувні платформи. Пізніше розробники збільшили його функціонал і розширили виконуване коло завдань.

Зокрема, БПЛА підійде для доставки важливих медичних вантажів, продовольства, деталей для виробництв. Вертоліт може базуватися на кораблях.

Нагадаємо, розвідспільноти InformNapalm і Militant Intelligence з'ясували, що польський військовий завод Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 співпрацював із російським АТ "Вертольоти Росії" перед початком повномасштабної війни в Україні.

