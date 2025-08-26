Поставляли запчасти: польский военный завод сотрудничал с РФ, — расследование

Польский военный завод Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 сотрудничал с российским АО "Вертолеты России" накануне полномасштабного вторжения России в Украину.

Польское производство заключило контракт на 1,2 миллиона евро на поставку запчастей к вертолетам Ми-8. Разведывательные сообщества InformNapalm и Militant Intelligence получили соответствующие доказательства.

Речь идет о деловой переписке между польским предприятием Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 и российским АО "Вертолеты России". Эта переписка происходила непосредственно перед началом полномасштабного вторжения, когда санкции против России за оккупацию Крыма действовали уже несколько лет.

Документы, опубликованные InformNapalm и Militant Intelligence Фото: InformNapalm

Известно, что в переписке речь шла о контракте на 1,2 миллиона евро по поставкам в Россию запчастей к вертолетам Ми-8. Сегодня российские оккупанты активно используют их в войне против Украины. Также установлено, что польский оборонный завод признавал АО "Вертолеты России" стратегическим партнером и подтверждал выполнение контрактов. Кроме того, параллельно осуществлялись миллионные финансовые переводы через подсанкционный "Сбербанк".

Документы, опубликованные InformNapalm и Militant Intelligence Фото: InformNapalm

"Это прямое свидетельство того, что санкционный режим нарушался, а российский ВПК получал поддержку даже накануне полномасштабного вторжения", — сообщают журналисты.

Они отметили, что пока опубликовано только два документа о польско-российском сотрудничестве, но их гораздо больше.

Также расследователи отметили, что на каждый недружественный шаг польских или любых других европейских чиновников волонтеры InformNapalm и Militant Intelligence "будут отвечать публикацией новых доказательств сотрудничества с агрессором".

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон, по которому безработные украинцы получали ежемесячные выплаты.

Фокус писал, какие претензии к Украине имеет Навроцкий. Политик занял четкую и одновременно противоречивую позицию в отношении Украины, которая сочетает поддержку ее обороны с критикой евроатлантических стремлений Киева.