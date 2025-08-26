Підтримайте нас RU
Постачали запчастини: польський військовий завод співпрацював з РФ, — розслідування

польський військовий завод
Військовий завод Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 звинувачують у співпраці з росіянами | Фото: Соцмережі

Польський військовий завод Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 співпрацював з російським АТ "Вертолеты России" напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Польське виробництво уклало контракт на 1,2 мільйона євро щодо постачання запчастин до гелікоптерів Мі-8. Розвідувальні спільноти InformNapalm та Militant Intelligence здобули відповідні докази.

Йдеться про ділове листування між польським підприємством Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 та російським АТ "Вертолеты России". Ця переписка відбувалася безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення, коли санкції проти Росії за окупацію Криму діяли вже кілька років.

Фото: InformNapalm

Відомо, що у листуванні йшлося про контракт на 1,2 мільйона євро щодо постачання у Росію запчастин до гелікоптерів Мі-8. Сьогодні російські окупанти активно використовують їх у війні проти України. Також встановлено, що польський оборонний завод визнавав АТ "Вертолеты России" стратегічним партнером і підтверджував виконання контрактів. Крім того, паралельно здійснювались мільйонні фінансові перекази через підсанкційний "Сбербанк".

Фото: InformNapalm

"Це пряме свідчення того, що санкційний режим порушувався, а російський ВПК отримував підтримку навіть напередодні повномасштабного вторгнення", — повідомляють журналісти.

Вони зауважили, що поки опубліковано лише два документи про польсько-російську співпрацю, але їх набагато більше.

Також розслідувачі зауважили, що на кожний недружній крок польських чи будь-яких інших європейських високопосадовців волонтери InformNapalm і Militant Intelligence "відповідатимуть публікацією нових доказів співпраці з агресором".

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький ветував закон, за яким безробітні українці отримували щомісячні виплати.

Фокус писав, які претензії до України має Навроцький. Політик зайняв чітку і водночас суперечливу позицію щодо України, яка поєднує підтримку її оборони з критикою євроатлантичних прагнень Києва.