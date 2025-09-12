Один к двум: Зеленский назвал число дронов-перехватчиков для уничтожения 800 "Шахедов"

Чтобы уничтожить 800 российских дронов "Шахед", у сил ПВО Украины должно быть в момент атаки 1600 перехватчиков.

Цена одного такого перехватчика — до 3000 евро, но это будет достойным ответом для остановки "Шахедов". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на 21-й встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"На 800 шахедов в сутки по Украине нужно 1600 интерсепторов. Хотя бы 500, поскольку есть другое оружие, которым сбивают беспилотники", — объяснил глава государства.

Кроме этого, чтобы лишить ВС РФ возможности запуска 800 дронов, надо отправить в ответ тысячу беспилотников. Сейчас Украина отвечает на атаки, но в 10 раз меньше.

"Надо отвечать зеркально, чтобы Россия ощущала последствия войны", — заметил Зеленский.

Западные партнеры, по его убеждению, должны помогать финансово и актуальные решения необходы уже на сегодня.

"Почему сегодня? Отвечаем. Мы сбиваем "Шахеды" интерсепторами. Они уже реактивные, двигатели у новых дронов. Нам нужны уже новые интерсепторы, быстрые. Завтра они (россияне, – ред.) найдут другое оружие. Мы должны отвечать зеркально", — заключил президент.

Перехваты "Шахедов" — военные критикуют статистику Зеленского

Отметим, что украинский радиоинженер и специалист по аэроразведке в ВСУ Юрий Касьянов указывал иные цифры по количеству дронов-перехватчиков. Коэффициент в две ракеты или две перехватчика на цель — очень оптимистичен. Сейчас для перехвата вражеского БПЛА в дневное время, нужно в среднем пять перехватчиков.

"В ночное время — 10. Почему? Потому что время полета FPV-дрона ограничено, не более 25 минут. Если цель на большой высоте, полет может сократиться до 10 минут, из которых половину времени нужно потратить на подъем до необходимого эшелона и еще 5 минут на поиск цели и наведение на нее", — объяснил он специфику.

Касьянов подчитал, что сбивание беспилотника ВС РФ днем обойдется в 10 тысяч долларов с коэффициентом один к пяти, в ночное время — 40 тысяч долларов с коэффициентом один к десяти.

Напомним, житель Одессы нашел сбитый российский "Шахед" и унес его в квартиру. Атака по городу была ночью 7 сентября, ВС РФ повредили объекты гражданской инфраструктуры.

Фокус уже писал, что минимум два беспилотника ВС РФ 10 сентября залетели в Литву. Однако главной целью был логистический центр НАТО в польском Жешуве.