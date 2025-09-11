Житель Одесы забрал российский дрон "Шахед" в квартиру (видео)

Украинские силы ПВО сбили беспилотник ВС РФ во время недавнего обстрела Одессы. Предприимчивый житель города нашел его и забрал в квартиру.

Мужчина разместил сбитый беспилотник у себя дома. Соответствующее видео распространили местные паблики.

На кадрах можно увидеть, как беспилотник черного цвета лежит на полу в комнате. Видно, что его сбивали силы ПВО, так как на корпусе имеются множественные повреждения.

Неизвестно, когда именно мужчина нашел БПЛА и как ему удалось пронести его в квартиру. Военное командование не комментировало ситуацию.

Известно, что российские дроны атаковали Одессу и Одесский район ночью 7 сентября. В тот день были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилая застройка.

Отметим, что обломки российских ракет и дронов могут нести в себе опасность для жизни. Лучше их не трогать, а обратиться в профильные службы, советовали в ГСЧС.

В беспилотниках могут быть неразорвавшиеся взрывные устройства и опасные химические вещества. Об острые края обломков можно порезаться, что приведет к инфицированию.

Спасатели категорически запрещают хранить дома сбитые дроны или обломки воздушных целей.

Напомним, утром 31 августа в районе порта Черноморск взрыв повредил гражданское судно. С большой долей вероятности сработала неразорвавшийся снаряд сбитого "Шахеда".

Фокус также описывал результаты массированного удара по Одесской области беспилотниками вечером 30 августа. В Черноморске пропала электроэнергия и были перебои с водой.