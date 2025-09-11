Житель Одеси забрав російський дрон "Шахед" у квартиру (відео)

Українські сили ППО збили безпілотник ЗС РФ під час нещодавнього обстрілу Одеси. Винахідливий мешканець міста знайшов його і забрав у квартиру.

Чоловік розмістив збитий безпілотник у себе вдома. Відповідне відео поширили місцеві пабліки.

На кадрах можна побачити, як безпілотник чорного кольору лежить на підлозі в кімнаті. Видно, що його збивали сили ППО, оскільки на корпусі є множинні пошкодження.

Невідомо, коли саме чоловік знайшов БПЛА і як йому вдалося пронести його у квартиру. Військове командування не коментувало ситуацію.

Відомо, що російські дрони атакували Одесу та Одеський район уночі 7 вересня. Того дня було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову.

Зазначимо, що уламки російських ракет і дронів можуть нести в собі небезпеку для життя. Краще їх не чіпати, а звернутися до профільних служб, радили в ДСНС.

У безпілотниках можуть бути вибухові пристрої, що не розірвалися, і небезпечні хімічні речовини. Об гострі краї уламків можна порізатися, що призведе до інфікування.

Рятувальники категорично забороняють зберігати вдома збиті дрони або уламки повітряних цілей.

Нагадаємо, вранці 31 серпня в районі порту Чорноморськ вибух пошкодив цивільне судно. З великою часткою ймовірності спрацював снаряд збитого "Шахеда", що не розірвався.

