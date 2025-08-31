Здетонував "шахед", що не розірвався: стала відома можлива причина вибуху судна під Одесою

Вранці в неділю 31 серпня в районі порту Чорноморськ вибухом було пошкоджено цивільне судно.

Пошкоджень зазнав балкер NS PRIDE під прапором Белізу, який на момент вибуху перебував без вантажу, пише видання "Думская".

Екіпаж не постраждав. Судно перебуває на плаву, надходження води всередину корпусу немає.

"Цивільне судно вибухнуло на невизначеному вибуховому пристрої. Що стосується наслідків, жертв серед екіпажу немає, судно отримало незначні пошкодження, зараз відбувається його огляд. Ймовірно, воно далі піде своїм ходом", — прокоментував ситуацію речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

За його словами, зараз у морі перебуває велика кількість російських вибухонебезпечних предметів і на 100% убезпечити цивільні судна від подібних подій неможливо.

Дмитро Плетенчук додав, що завдяки протимінним силам подібних випадків трапляється набагато менше і наразі ситуація залишається під контролем.

Водночас у виданні зазначають, що, за попередньою інформацією, під судном здетонувала нерозірвана частина збитого напередодні "шахеда".

Нагадаємо, раніше припускали, що вантажний корабель підірвався на морській міні поблизу узбережжя Одеси.

Фокус писав, що пізно ввечері 30 серпня і після опівночі Одеську область атакували російські безпілотники. Унаслідок атаки ЗС РФ найбільше постраждав Чорноморськ.