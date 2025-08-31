Сдетонировал неразорвавшийся "шахед": стала известна возможная причина взрыва судна под Одессой

Утром в воскресенье 31 августа в районе порта Черноморск взрывом было повреждено гражданское судно.

Повреждения получил балкер NS PRIDE под флагом Белиза, который на момент взрыва находился без груза, пишет издание "Думская".

Экипаж не пострадал. Судно находится на плаву, поступления воды внутрь корпуса нет.

"Гражданское судно взорвалось на неопределенном взрывном устройстве. Что касается последствий, жертв среди экипажа нет, судно получило незначительные повреждения, сейчас происходит его осмотр. Вероятно, оно дальше последует своим ходом", — прокомментировал ситуацию спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

По его словам, сейчас в море находится большое количество российских взрывоопасных предметов и на 100% обезопасить гражданские суда от подобных происшествий невозможно.

Дмитрий Плетенчук добавил, что благодаря противоминным силам подобных случаев происходит намного меньше и на данный момент ситуация остается под контролем.

При этом в издании отмечают, что по предварительной информации, под судном сдетонировала неразорвавшаяся часть сбитого накануне "шахеда".

Напомним, ранее предполагалось, что грузовой корабль подорвался на морской мине вблизи побережья Одессы.

Фокус писал, что поздно вечером 30 августа и после полуночи Одесскую область атаковали российские беспилотники. В результате атаки ЗС РФ более всего пострадал Черноморск.