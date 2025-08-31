Взрыв в порту Одессы: грузовое судно повреждено из-за морской мины, — СМИ (видео)

В Одессе на побережье прозвучали мощные взрывы, которые произошли, вероятно, из-за подрыва грузового корабля на морской мине. Судно получило значительные повреждения, из его обломков идет дым, который распространяется неконтролируемо.

По информации местных СМИ, грузовой корабль подорвался на морской мине вблизи побережья Одессы. Очевидцы сообщают, что из частей судна поднимается густой дым. Кроме того, СМИ отмечают, что в акватории вблизи города плавают морские мины, и это может представлять угрозу для гражданских судов, которые движутся по этому маршруту.

На момент написания материала официальная информация о происшествии отсутствует.

Ночная атака РФ на Одесскую область 30 августа: что известно

Напомним, что поздно вечером 30 августа и после полуночи Одесскую область атаковали российские беспилотники. Мониторинговые каналы зафиксировали движение десятков дронов из акватории Черного моря в направлении Одессы и Черноморска, где город оказался под массированным обстрелом.

По сообщениям СМИ, ночью взрывы прогремели и в Одессе. В Черноморске из-за атаки возникли перебои с электро- и водоснабжением. В ДТЭК подтвердили отсутствие электроэнергии в части Белгород-Днестровского района из-за локальной аварии в сети.

Впоследствии стало известно, что Одесский район подвергся массированной атаке российских дронов, больше всего пострадал Черноморск. Повреждена энергетическая инфраструктура, более 29 тысяч абонентов остались без света. В общем, работы по восстановлению продолжаются, а критическая инфраструктура работает от генераторов. Пострадали частные дома и административные помещения, местами возникли пожары, есть один пострадавший человек. По предварительным данным, на город было выпущено более 50 дронов.