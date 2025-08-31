Вибух у порту Одеси: вантажне судно пошкоджене через морську міну, — ЗМІ (відео)

В Одесі на узбережжі пролунали потужні вибухи, які сталися, ймовірно, через підрив вантажного корабля на морській міні. Судно отримало значні пошкодження, з його уламків йде дим, який поширюється неконтрольовано.

За інформацією місцевих ЗМІ, вантажний корабель підірвався на морській міні поблизу узбережжя Одеси. Очевидці повідомляють, що з частин судна підіймається густий дим. Крім того, ЗМІ зазначають, що в акваторії поблизу міста плавають морські міни, і це може становити загрозу для цивільних суден, які рухаються цим маршрутом.

На момент написання матеріалу офіційна інформація про подію відсутня.

Нічна атака РФ на Одещину 30 серпня: що відомо

Нагадаємо, що пізно ввечері 30 серпня та після опівночі Одещину атакували російські безпілотники. Моніторингові канали зафіксували рух десятків дронів з акваторії Чорного моря у напрямку Одеси та Чорноморська, де місто опинилося під масованим обстрілом.

За повідомленнями ЗМІ, уночі вибухи пролунали й в Одесі. У Чорноморську через атаку виникли перебої з електро- та водопостачанням. У ДТЕК підтвердили відсутність електроенергії в частині Білгород-Дністровського району через локальну аварію в мережі.

Згодом стало відомо, що Одеський район зазнав масованої атаки російських дронів, найбільше постраждав Чорноморськ. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру, понад 29 тисяч абонентів залишилися без світла. Загалом, роботи з відновлення тривають, а критична інфраструктура працює від генераторів. Постраждали приватні будинки та адміністративні приміщення, місцями виникли пожежі, є одна постраждала людина. За попередніми даними, на місто було випущено понад 50 дронів.