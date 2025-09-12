Один до двох: Зеленський назвав кількість дронів-перехоплювачів для знищення 800 "Шахедів"

Щоб знищити 800 російських дронів "Шахед", у сил ППО України має бути в момент атаки 1600 перехоплювачів.

Ціна одного такого перехоплювача — до 3000 євро, але це буде гідною відповіддю для зупинки "Шахедів". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на 21-й зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

"На 800 шахедів на добу по Україні потрібно 1600 інтерсепторів. Хоча б 500, оскільки є інша зброя, якою збивають безпілотники", — пояснив глава держави.

Крім цього, щоб позбавити ЗС РФ можливості запуску 800 дронів, треба відправити у відповідь тисячу безпілотників. Зараз Україна відповідає на атаки, але в 10 разів менше.

"Треба відповідати дзеркально, щоб Росія відчувала наслідки війни", — зауважив Зеленський.

Західні партнери, на його переконання, мають допомагати фінансово і актуальні рішення необходи вже на сьогодні.

"Чому сьогодні? Відповідаємо. Ми збиваємо "Шахеди" інтерсепторами. Вони вже реактивні, двигуни в нових дронів. Нам потрібні вже нові інтерсептори, швидкі. Завтра вони (росіяни, — ред.) знайдуть іншу зброю. Ми повинні відповідати дзеркально", — підсумував президент.

Перехоплення "Шахедів" — військові критикують статистику Зеленського

Зазначимо, що український радіоінженер і фахівець з аеророзвідки в ЗСУ Юрій Касьянов вказував інші цифри щодо кількості дронів-перехоплювачів. Коефіцієнт у дві ракети або два перехоплювачі на ціль — дуже оптимістичний. Зараз для перехоплення ворожого БПЛА в денний час, потрібно в середньому п'ять перехоплювачів.

"У нічний час — 10. Чому? Тому що час польоту FPV-дрона обмежений, не більше 25 хвилин. Якщо ціль на великій висоті, політ може скоротитися до 10 хвилин, з яких половину часу потрібно витратити на підйом до необхідного ешелону і ще 5 хвилин на пошук цілі та наведення на неї", — пояснив він специфіку.

Касьянов підрахував, що збиття безпілотника ЗС РФ вдень коштуватиме 10 тисяч доларів із коефіцієнтом один до п'яти, у нічний час — 40 тисяч доларів із коефіцієнтом один до десяти.

