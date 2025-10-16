БПЛА противника залітають в український тил на 50 км: "Флеш" про те, що робити ЗСУ (відео)

ЗС РФ удосконалюють свої баражувальні боєприпаси "Ланцет" і збільшують відстань, на які ті можуть підлітати. Йдеться вже про 50 кілометрів від лінії фронту.

Related video

Прикладом може слугувати нещодавня атака росіян на військову вантажівку в Ізюмі Харківської області. Відео атаки показав український фахівець з РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов. Він зазначив, що відстань майже в 50 кілометрів "неприємно дивує".

За інформацією Бескрестнова, зазвичай усе відбувається за одним і тим самим алгоритмом (причому так діють і ЗСУ, і росіяни). Спочатку розвідувальний безпілотник фіксує ціль. Вона може бути і повністю нерухомою, і просто довго стояти на одному місці або фіксуватися регулярно (наприклад, такою ціллю може бути обраний залізничний склад).

На обрану ціль вилітає ударний БПЛА. Летить він не дуже швидко — на дистанцію в 50 кілометрів може піти 40 хвилин, тому противник і віддає перевагу нерухомим цілям (адже за цей час рухомий об'єкт може і переміститися).

Якщо йдеться все-таки про ціль, яка може рухатися, то у "Ланцета" завжди є ціль-дублікат, — щоб не даремно використовувати дорогий боєприпас.

Говорячи про висновки, які можна зробити з атаки в Ізюмі, Сергій Безкрестнов підкреслює, що зона ризику збільшується, і необхідно створювати системи оповіщення військових і цивільних про загрозу БПЛА в прифронтових зонах. Експерт упевнений, що українські РЛС засікають політ таких безпілотників. А військову техніку на небезпечній відстані до 50 км не можна довго залишати без руху, особливо на відкритій місцевості. Ворог не упустить шансу вдарити по такому об'єкту своїм БПЛА, підкреслив він.

Раніше стало відомо, що нові "Ланцети" з'явилися на всіх фронтах в Україні. Росіяни стали оснащувати їх антенами нового типу, щоб дрони могли вражати цілі на більшій відстані.

Також повідомлялося, що ЗСУ зіткнулися зі смертоноснішою версією дрона "Ланцет". Її особливість у тому, що вона гірше піддається відбиттю наявними засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).