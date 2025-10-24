ЗС РФ завдали масованого удару по Херсону: у місті десятки поранених, серед них діти (фото)
24 жовтня російські окупаційні війська масовано обстріляли Корабельний район Херсона, унаслідок чого загинули щонайменше двоє людей, десятки отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих – дорослі, діти та пасажири громадського транспорту.
Як йдеться в публікаціях Херсонської міської військової адміністрації та голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram, перші удари по Корабельному району прозвучали близько 7:20 з боку тимчасово окупованого лівобережжя міста. Внаслідок атаки загинула жінка, особу якої наразі встановлюють, вона отримала травми, несумісні з життям.
Водночас під обстріл потрапив маршрутний автобус. 65-річну пасажирку госпіталізували з контузією та мінно-вибуховою травмою, ще одна 60-річна жінка отримала уламкове поранення плеча та мінно-вибухову травму. Медики надали їм необхідну допомогу.
Серед дорослих постраждали також 48-річна жінка та 50-річний чоловік, які отримали мінно-вибухові травми та закриті черепно-мозкові ушкодження. Вони залишаються під наглядом медиків.
Під час ранкового обстрілу постраждали й діти. 15-річна дівчина отримала контузію та мінно-вибухову травму, перебуваючи у квартирі, а її 17-річна сестра була на вулиці та теж дістала поранення. Обох госпіталізували.
Ще двоє дорослих, жінки 61 та 62 років, отримали мінно-вибухові травми та струс мозку – їх ушпиталили у сусідній Білозерці. 58-річна жінка та 36-річний чоловік дістали контузії й мінно-вибухові травми та лікуватимуться амбулаторно.
Обстріл не оминули й громадський транспорт: тролейбус та маршрутний автобус були пошкоджені, водійка КП "Херсонелектротранс" отримала поранення. Серед пасажирів автобуса одна жінка загинула, ще одна дістала травму.
Близько 7:30 під обстріл потрапив 16-річний підліток. Він отримав мінно-вибухову травму, струс мозку та уламкові поранення тулуба та обличчя. Хлопця доставили до лікарні бригадою "екстренки", медики надають йому необхідну допомогу.
До 14:00 кількість постраждалих унаслідок ранкового обстрілу Корабельного району зросла до 25 осіб. Серед них 31-річний херсонець дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму, а також уламкові поранення; медики надали допомогу на місці. 27-річна жінка, яка під час удару перебувала у квартирі, отримала контузію та мінно-вибухову травму і лікуватиметься амбулаторно.
Ще трьом дорослим – 65-річним чоловіку і жінці та ще одній херсонці – надали допомогу через контузії та вибухові травми, лікування буде амбулаторним.
Внаслідок обстрілів постраждали багатоповерхові та приватні будинки. Аварійно-рятувальні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків атак, а медики продовжують надавати допомогу всім потерпілим.
Нагадаємо, що російська пропаганда минулого тижня поширила інформацію, що ЗС РФ нібито захопили Херсон і що їхня піхота вже на правому березі Дніпра. Українські військові спростували ці повідомлення, опублікувавши реальні кадри з мікрорайону Острів (Корабел) та селища Садове, де видно, що противника там немає.
Пізніше речник Сил оборони півдня Владислав Волошин підтвердив спростування цих фейків, підтримавши слова морських піхотинців.