Армія ЗС РФ у Херсоні: українські військові зробили заяву (відео)

Російська пропаганда заявила, що ЗС РФ захопила Херсон, а піхота вже на правому березі. Такі повідомлення з'явилися у ворожих пабліках минулого тижня.

Однак українські військові спростували цю інформацію, опублікувавши реальні кадри з мікрорайону Острів (Корабел) і селища Садове. На відео — жодного противника в цьому районі немає. Ролик оприлюднено на сторінці 34-ї окремої бригади берегової оборони 30 корпусу морської піхоти.

Захисники запевнили, що бригада тримає свої позиції міцно і безперервно контролює берегову лінію Дніпра.

"Антонівка, Садове і Херсон перебувають під нашим пильним оком, усі спроби противника наблизитися до річки негайно припиняються. У ворога немає жодних шансів здійснити переправу або закріпитися на правому березі — їхні "успіхи" існують тільки в інтернеті, а не в реальності. Будь-які спроби підходу до Дніпра з протилежного берега оперативно припиняються — противник не має тактичних чи стратегічних успіхів, переправа через річку в поточних умовах для нього неможлива!", — запевняють воїни.

Відео дня

Вони підкреслили, що 34-та бригада контролює Херсон:

"Берег під нашим контролем. Ми на позиціях і залишаємося тут".

Як повідомляє видання "Мост", вранці 15 жовтня одразу кілька пропагандистських ресурсів РФ повідомили про те, що "російські десантники висадилися в межах херсонського острова".

"Ближче до середини дня ці уявні штурмовики створили там плацдарм, а до вечора вже нібито встановили контроль над усім мікрорайоном. Російські Telegram-канали навіть почали перемальовувати карти, позначаючи частину Херсона як підконтрольну їхнім збройним силам. Щоправда, вони так далекі від реальності, що навіть не знають назву району, який нібито "звільнено", називаючи його "Корабельським", коли він насправді є "Корабельним"", — ідеться в публікації.

Скрін із ворожого пабліка з інформацією про ЗС РФ у Херсоні

Ближче до кінця тижня більшість ворожих джерел визнала свою брехню. Також жодного слова про нібито "звільнення" обласного центру не написав жоден із херсонських колаборантів.

"Просто умовний Сальдо краще знає ситуацію в регіоні, на відміну від адміністраторів російських Telegram-каналів, які живуть у якомусь Сиктивкарі і звідти "форсують Дніпро"", — пояснили журналісти.

Нагадаємо, росіяни масово вдаються до дезертирства в Херсонській області.

Також повідомлялося, що на Херсонщині командири ЗС РФ приховують реальні втрати.