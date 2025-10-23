Армия ВС РФ в Херсоне: украинские военные сделали заявление (видео)

Российская пропаганда заявила, что ВС РФ захватила Херсон, а пехота уже на правом берегу. Такие сообщения появились во вражеских пабликах на прошлой неделе.

Однако украинские военные опровергли эту информацию, опубликовав реальные кадры из микрорайона Остров (Корабел) и поселка Садовое. На видео – никакого противника в этом районе нет. Ролик обнародован на странице 34-й отдельной бригады береговой обороны 30 корпуса морской пехоты.

Защитники заверили, что бригада держит свои позиции крепко и непрерывно контролирует береговую линию Днепра.

"Антоновка, Садовое и Херсон находятся под нашим пристальным глазом, все попытки противника приблизиться к реке немедленно прекращаются. У врага нет никаких шансов совершить переправу или закрепиться на правом берегу – их "успехи" существуют только в интернете, а не в реальности. Любые попытки подхода к Днепру с противоположного берега оперативно прекращаются – противник не имеет тактических или стратегических успехов, переправа через реку в текущих условиях для него невозможна!", – уверяют воины.

Відео дня

Они подчеркнули, что 34-я бригада контролирует Херсон:

"Берег под нашим контролем. Мы на позициях и остаемся здесь".

Как сообщает издание "Мост", утром 15 октября сразу несколько пропагандистских ресурсов РФ сообщили о том, что "русские десантники высадились в пределах херсонского острова".

"Ближе к середине дня эти воображаемые штурмовики создали там плацдарм, а к вечеру уже якобы установили контроль над всем микрорайоном. Российские Telegram-каналы даже начали перерисовывать карты, обозначая часть Херсона как подконтрольную их вооруженным силам. Правда, они так далеки от реальности, что даже не знают название района, который якобы "освобожден", называя его "Корабельским", когда он на самом деле является "Корабельным"", – говорится в публикации.

Скрин из вражеского паблика с информацией о ВС РФ в Херсоне

Ближе к концу недели большинство вражеских источников признало свою ложь. Также ни слова о якобы "освобождении" областного центра не написал ни один из херсонских коллаборантов.

"Просто условный Сальдо лучше знает ситуацию в регионе, в отличие от администраторов российских Telegram-каналов, живущих в каком-то Сыктывкаре и оттуда "форсирующих Днепр"", – объяснили журналисты.

Напомним, россияне массово прибегают к дезертирству в Херсонской области.

Также сообщалось, что на Херсонщине командиры ВС РФ скрывают реальные потери.