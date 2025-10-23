Росіяни повідомили про захоплення району в Херсоні: спікер ЗСУ потролив окупантів із міста (відео)

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин слідом за морпіхами спростував фейки російської пропаганди про те, що ЗС РФ зайшли в Херсон.

Він записав відео в районі "Корабел", підтримавши флешмоб, і опублікував його у себе в Facebook.

"Росіяни у своїх медіа пишуть, що вони вже в Херсоні, що вони захопили цей район міста, який називається "Корабел", але я хочу сказати, що їх тут немає", — заявив Волошин.

Він заспівав куплет із пісні "Золото Карпат" і додав: "Херсон наш!"

Також він проїхався на авто практично безлюдним районом і розповів, що росіяни обстрілюють його з артилерії та дронами, проте він перебуває під контролем ЗСУ. За його словами, тут залишаються ще близько 200 мешканців, які поки що не хочуть евакуюватися в безпечніші місця.

Відео дня

Як пише Deep State, обстріли цього району міста ЗС РФ подають нібито як контроль над ним.

"Як у них це корелюється — питання риторичне. Не виключено, що медійна активність ворога в даному районі може бути пов'язана з потенційною спробою висадки в якомусь іншому місці", — зазначають аналітики.

Тимчасом пропагандистський ресурс ТАСС анулював новину про висадку російської армії на Карантинному острові "у зв'язку з відкликанням інформації Міністерством оборони РФ".

Окупація і деокупація Херсона

Російські війська зайняли Херсон 2 березня 2022 року. 9 листопада 2022 року російське командування оголосило про відведення військ із Херсона і правобережної частини області, а вже 11-го українські війська увійшли в місто, яке відтоді перебуває під контролем України. Звільнення стало результатом контрнаступу ЗСУ на правобережній частині Херсонської області.

Відтоді місто й область постійно піддаються обстрілу з боку ЗС РФ.

Раніше бійці 34-ї окремої бригади берегової оборони 30 корпусу морської піхоти заявили, що інформація про висадку окупантів на Острові не відповідає дійсності. Про "успіх" ЗС РФ промовчали і місцеві колаборанти.

