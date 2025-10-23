Россияне сообщили о захвате района в Херсоне: спикер ВСУ потроллил оккупантов из города (видео)

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин вслед за морпехами опроверг фейки российской пропаганды о том, что ВС РФ зашли в Херсон.

Он записал видео в районе "Корабел", поддержав флешмоб, и опубликовал его у себя в Facebook.

"Россияне в своих медиа пишут, что они уже в Херсоне, что они захватили этот район города, который называется "Корабел", но я хочу сказать что их тут нет", – заявил Волошин

Он спел куплет из песни "Золото Карпат" и добавил: "Херсон наш!"

Также он проехался на авто по практически безлюдному району и рассказал, что россияне обстреливают его из артиллерии и дронами, однако он находится под контролем ВСУ. По его словам, здесь остаются еще около 200 жителей, которые пока не хотят эвакуироваться в более безопасные места.

Как пишет Deep State, обстрелы этого района города ВС РФ подают якобы как контроль над ним.

"Как у них это коррелируется — вопрос риторический. Не исключено, что медийная активность врага в данном районе может быть связана с потенциальной попыткой высадки в каком-либо другом месте", – отмечают аналитики.

Тем временем пропагандистский ресурс ТАСС аннулировал новость о высадке российской армии на Карантинном острове "в связи с отзывом информации Министерством обороны РФ".

Оккупация и деоккупация Херсона

Российские войска заняли Херсон 2 марта 2022 года. 9 ноября 2022 года российское командование объявило об отводе войск из Херсона и правобережной части области, а уже 11-го украинские войска вошли в город, который с тех пор находится под контролем Украины. Освобождение стало результатом контрнаступления ВСУ на правобережной части Херсонской области.

С тех пор город и область постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВС РФ.

Ранее бойцы 34-й отдельной бригады береговой обороны 30 корпуса морской пехоты заявили, что информация о высадке оккупантов на Острове не отвечает действительности. Об "успехе" ВС РФ умолчали и местные коллаборанты.

