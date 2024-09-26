Могут ли ВС РФ форсировать Днепр и снова захватить Херсон: объяснение ВСУ

По словам представителя Сил обороны юга, Владислава Волошина, сейчас украинские военные всю островную часть Днепра и любые подъезды к Херсону. Россияне не занимаются подготовительными шагами, чтобы в будущем осуществить форсирование.

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Российские оккупанты не смогут сейчас форсировать реку Днепр и захватить Херсон. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, осуществить форсирование Днепра и наступать на Херсон сейчас невозможно.

"Это не просто взял лодку, переплыл, и начинаешь дальше какие-то штурмовые действия. Это целый комплекс мероприятий, которые должны проводиться. В первую очередь, это сосредоточение сил и средств, которые должны проводить это форсирование. Также должна быть мощная артиллерийская, ракетная и авиационная поддержка. Кроме того, все это не может произойти незаметно для украинской разведки. Сейчас война совсем другая: поднимаются дроны, которые все видят. Поэтому просто так скрыть такое количество сил и средств для осуществления форсирования и штурмов фактически нереально", — отметил он.

Он отметил, что сейчас Силы обороны контролируют всю островную часть Днепра и все подходы и подъезды как к самому Херсону, так и к территориям за городом.

"Сам Крынковский плацдарм находится под огневым контролем Сил обороны. Поэтому осуществить незаметно форсирование Днепра и снова наступление на Херсон пока невозможно. Подготовительных шагов для того, чтобы осуществить форсирование Днепра, россияне не делают. В устье Днепра они держат силы и средства, но их недостаточно, чтобы осуществить форсирование", — подчеркнул Владислав Волошин.

Напомним, что ВС РФ "прощупывают" территорию левее Крынок и ближе к самому Херсону и пробуют захватывать "серую зону". Для логистики они используют лодки, в том числе и радиоуправляемые.