Чи можуть ЗС РФ форсувати Дніпро і знову захопити Херсон: пояснення ЗСУ

За словами речника Сил оборони півдня, Владислава Волошина, наразі українські військові усю острівну частину Дніпра та будь-які під'їзди до Херсона. Росіяни не займаються підготовчими кроками, аби у майбутньому здійснити форсування.

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Російські окупанти не зможуть зараз форсувати річку Дніпро і захопити Херсон. Про це в коментарі "Еспресо" сказав речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

За його словами, здійснити форсування Дніпра і наступати на Херсон зараз неможливо.

"Це не просто взяв човник, переплив, і починаєш далі якісь штурмові дії. Це цілий комплекс заходів, які мають проводитися. В першу чергу, це зосередження сил і засобів, які мають проводити це форсування. Також має бути потужна артилерійська, ракетна та авіаційна підтримка. Крім того, все це не може відбутися непомітно для української розвідки. Зараз війна зовсім інша: підіймаються дрони, які все бачать. Тож просто так приховати таку кількість сил і засобів для здійснення форсування та штурмів фактично нереально", — зазначив він.

Він наголосив, що зараз Сили оборони контролюють усю острівну частину Дніпра і все підходи та під’їзди як до самого Херсона, так і до територій за містом.

"Сам Кринківський плацдарм перебуває під вогневим контролем Сил оборони. Тому здійснити непомітно форсування Дніпра та знову наступ на Херсон наразі неможливо. Підготовчих кроків для того, аби здійснити форсування Дніпра, росіяни не роблять. В гирлі Дніпра вони тримають сили й засоби, але їх недостатньо, щоб здійснити форсування", — підкреслив Владислав Волошин.

Нагадаємо, що ЗС РФ "промацують" територію лівіше Кринок і ближче до самого Херсона і пробують захоплювати "сіру зону". Для логістики вони використовують човни, зокрема і радіокеровані.