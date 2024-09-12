ЗСУ на Херсонщині вперше знищили радіокеровані російські човни: деталі (відео)

Останні дні ЗС РФ "промацують" територію лівіше Кринок і ближче до самого Херсона і пробують захоплювати "сіру зону". Для логістики вони використовують човни, зокрема і радіокеровані.

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На Херсонському напрямку 11 вересня Збройні сили України вперше знищили радіокеровані російські човни. Про це в ефірі "Армія TV" розповів речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

За його словами, на Таврійському напрямку останніми днями зросла інтенсивність штурмових дій та застосування БпЛА. Особливо зараз ЗС РФ тиснуть на Придніпровському напрямку. За останні 5 днів вони 49 разів штурмували позиції Сил оборони.

"Змінився географічний характер тиску. Якщо раніше вони штурмували північніше села Кринки, то останні дні вони "промацують" на різних островах біля лівого берега Дніпра — лівіше Кринок і ближче до самого Херсона і пробують захоплювати "сіру зону", — розповів Лиховій.

Він зауважив, що наразі ці штурми безуспішні. Тут для логістики російські військові використовують човни, але ЗСУ їх знищують.

"За вчора було уражено 3, позавчора 6, перед тим 5, а раніше — цілий склад зберігання плавзасобів ЗС РФ. За вчора, крім катерів РФ, знищено 2 радіокеровані човни. Є безпілотники, які літають. Є наземні платформи, які їздять. А це, відповідно, радіокеровані човни — ще один спосіб ведення бойових дій", — додав Лиховій.

Нагадаємо, що 12 вересня повідомлялося, що бійці 3-ї штурмової використали проти росіян новий дрон-дракон.