ВСУ на Херсонщине впервые уничтожили радиоуправляемые российские лодки: детали (видео)

Последние дни ВС РФ "прощупывают" территорию левее Крынок и ближе к самому Херсону и пробуют захватывать "серую зону". Для логистики они используют лодки, в том числе и радиоуправляемые.

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На Херсонском направлении 11 сентября Вооруженные силы Украины впервые уничтожили радиоуправляемые российские лодки. Об этом в эфире "Армия TV" рассказал представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

По его словам, на Таврическом направлении в последние дни возросла интенсивность штурмовых действий и применения БпЛА. Особенно сейчас ВС РФ давят на Приднепровском направлении. За последние 5 дней они 49 раз штурмовали позиции Сил обороны.

"Изменился географический характер давления. Если раньше они штурмовали севернее села Крынки, то последние дни они "прощупывают" на разных островах у левого берега Днепра — левее Крынок и ближе к самому Херсону и пробуют захватывать "серую зону", — рассказал Лиховой.

Он отметил, что пока эти штурмы безуспешны. Здесь для логистики российские военные используют лодки, но ВСУ их уничтожают.

"За вчера было поражено 3, позавчера 6, перед тем 5, а раньше — целый склад хранения плавсредств ВС РФ. За вчера кроме катеров РФ уничтожено 2 радиоуправляемые лодки. Есть беспилотники, которые летают. Есть наземные платформы, которые ездят. А это соответственно радиоуправляемые лодки — еще один способ ведения боевых действий", — добавил Лиховой.

Напомним, что 12 сентября сообщалось, что бойцы 3-й штурмовой использовали против россиян новый дрон-дракон.