ВС РФ нанесли массированный удар по Херсону: в городе десятки раненых, среди них дети (фото)

24 октября российские оккупационные войска массированно обстреляли Корабельный район Херсона, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, десятки получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — взрослые, дети и пассажиры общественного транспорта.

Как говорится в публикациях Херсонской городской военной администрации и председателя Херсонской ОГА Александра Прокудинава в Telegram, первые удары по Корабельному району прозвучали около 7:20 со стороны временно оккупированного левобережья города. В результате атаки погибла женщина, личность которой сейчас устанавливается, она получила травмы, несовместимые с жизнью.

В то же время под обстрел попал маршрутный автобус. 65-летнюю пассажирку госпитализировали с контузией и минно-взрывной травмой, еще одна 60-летняя женщина получила осколочное ранение плеча и минно-взрывную травму. Медики оказали им необходимую помощь.

Відео дня

Среди взрослых пострадали также 48-летняя женщина и 50-летний мужчина, которые получили минно-взрывные травмы и закрытые черепно-мозговые повреждения. Они остаются под наблюдением медиков.

Во время утреннего обстрела пострадали и дети. 15-летняя девушка получила контузию и минно-взрывную травму, находясь в квартире, а ее 17-летняя сестра была на улице и тоже получила ранения. Обоих госпитализировали.

Еще двое взрослых, женщины 61 и 62 лет, получили минно-взрывные травмы и сотрясение мозга — их госпитализировали в соседней Белозерке. 58-летняя женщина и 36-летний мужчина получили контузии и минно-взрывные травмы и будут лечиться амбулаторно.

Обстрелы не обошли и общественный транспорт: троллейбус и маршрутный автобус были повреждены, водитель КП "Херсонэлектротранс" получила ранения. Среди пассажиров автобуса одна женщина погибла, еще одна получила травму.

В Херсоне под вражеский обстрел попал общественный транспорт Фото: Херсонский городской совет В Херсоне под вражеский обстрел попал общественный транспорт Фото: Херсонский городской совет В Херсоне под вражеский обстрел попал общественный транспорт Фото: Херсонский городской совет В Херсоне под вражеский обстрел попал общественный транспорт Фото: Херсонский городской совет

Около 7:30 под обстрел попал 16-летний подросток. Он получил минно-взрывную травму, сотрясение мозга и осколочные ранения туловища и лица. Парня доставили в больницу бригадой "экстренки", медики оказывают ему необходимую помощь.

К 14:00 количество пострадавших в результате утреннего обстрела Корабельного района возросло до 25 человек. Среди них 31-летний херсонец получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, а также осколочные ранения; медики оказали помощь на месте. 27-летняя женщина, которая во время удара находилась в квартире, получила контузию и минно-взрывную травму и будет лечиться амбулаторно.

Еще трем взрослым — 65-летним мужчине и женщине и еще одной херсонке — оказали помощь из-за контузий и взрывных травм, лечение будет амбулаторным.

В результате обстрелов в Херсоне пострадали многоэтажные и частные дома Фото: Херсонская ОВА В результате обстрелов в Херсоне пострадали многоэтажные и частные дома Фото: Херсонская ОВА В результате обстрелов в Херсоне пострадали многоэтажные и частные дома Фото: Херсонская ОВА

В результате обстрелов пострадали многоэтажные и частные дома. Аварийно-спасательные бригады уже работают над ликвидацией последствий атак, а медики продолжают оказывать помощь всем пострадавшим.

Напомним, что российская пропаганда на прошлой неделе распространила информацию, что ВС РФ якобы захватили Херсон и что их пехота уже на правом берегу Днепра. Украинские военные опровергли эти сообщения, опубликовав реальные кадры из микрорайона Остров (Корабел) и поселка Садовое, где видно, что противника там нет.

Позже представитель Сил обороны юга Владислав Волошин подтвердил опровержение этих фейков, поддержав слова морских пехотинцев.