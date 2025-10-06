ВС РФ впервые ударили по Краматорску дроном на оптоволокне (видео)

Российские оккупационные войска 5 октября впервые атаковали Краматорск Донецкой области беспилотником на оптоволокне, поразив припаркованный на улице автомобиль военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Информации о пострадавших в результате атаки не было, сообщило "Радио Свобода" со ссылкой на собственного корреспондента Сергея Горбатенко.

"Краматорск, вероятно, впервые атаковал дрон на оптоволокне", — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что атака произошла возле многоэтажной жилой застройки.

Впоследствии эту же информацию подтвердили в городском совете Краматорска.

"В 17:50 Краматорск получил второй удар за сутки — FPV дрон с боевой частью на оптоволоконном кабеле. Попадание произошло в автомобиль в одном из микрорайонов города", — отметили в горсовете.

Позже в сети появилось видео, на котором видно полет вражеского дрона и удар по внедорожнику военных. То, что дрон на оптоволокне, доказывает качество картинки, полученной с беспилотника.

Окончательные последствия удара БПЛА на оптоволокне по Краматорску устанавливаются.

Напомним, 3 октября ВС РФ ударили баллистикой по Краматорску.

Фокус также писал о том, что дальность российских БПЛА на оптоволокне увеличится в четыре раза.