ЗС РФ вперше вдарили по Краматорську дроном на оптоволокні (відео)

Російські окупаційні війська 5 жовтня вперше атакували Краматорськ Донецької області безпілотником на оптоволокні, уразивши припаркований на вулиці автомобіль військовослужбовців Збройних сил України.

Інформації про постраждалих внаслідок атаки не було, повідомило "Радіо Свобода" з посиланням на власного кореспондента Сергія Горбатенка.

"Краматорськ, ймовірно, вперше атакував дрон на оптоволокні", — йдеться у повідомленні.

Журналісти зазначили, що атака сталася біля багатоповерхової житлової забудови.

Згодом цю ж інформацію підтвердили у міській раді Краматорська.

"О 17:50 Краматорськ зазнав другого удару за добу — FPV дрон з бойовою частиною на оптоволоконні. Влучання відбулось в автомобіль в одному з мікрорайонів міста", — зазначили в міськраді.

Пізніше у мережі з'явилось відео, на якому видно політ ворожого дрона та удар по позашляховику військових. Те, що дрон на оптоволокні, доводить якість картинки, отриманої з безпілотника.

Остаточні наслідки удару БПЛА на оптоволокні по Краматорську встановлюються.

Нагадаємо, 3 жовтня ЗС РФ вдарили балістикою по Краматорську.

