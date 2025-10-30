Вранці "Іскандер", вдень "Шахед": ЗС РФ повторно атакували Краматорськ (відео)

Російські окупанти повторно атакували мирних жителів у Краматорську, пошкодивши будинки та забравши життя. Удень вони запустили ударний дрон "Шахед" туди ж, куди рано вранці вже прилітала ракета з комплексу "Іскандер".

Унаслідок удару загинув чоловік, повідомили в Краматорській міській раді. Також є інформація і про інших постраждалих.

Наразі проводиться перевірка місця події, на місці працюють усі служби.

За словами місцевої жительки, внаслідок атаки зруйновано будинок її батьків, частково пошкоджено сусідні, а загиблим виявився її сусід-пенсіонер.

Жителів міста просять за перших звуків безпілотників бігти в укриття і не ризикувати життям.

Удар з "Іскандера" припав на Краматорськ о 04:00. Ракета впала на відкритій місцевості поруч із багатоквартирним сектором. Унаслідок детонації боєприпасу один приватний будинок частково зруйновано, ще 32 пошкоджено, а в семи багатоповерхівках вибито вікна, пошкоджено балкони та фасади, один автомобіль і заклад культури.

Від вибуху ракети в будинках повилітали шибки та балконні рами Фото: Краматорська МВА

Ще одного удару по місту, ФАБом із модулем управління, російські окупанти завдали о 23:00 29 жовтня. Бомба впала на території приватного домоволодіння. Пошкоджень зазнали фасади, дахи, вікна та прибудови на території трьох подвір'їв.

Щодо перших двох обстрілів, то поранення отримав чоловік 1971 року народження, якому надали медичну допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, ЗС РФ уперше вдарили по Краматорську дроном на оптоволокні.

Також повідомлялося, що російські військові намагалися атакувати поїзд "Львів-Краматорськ".