Росіяни атакували Суми дронами: влучили у житлову багатоповерхівку, на місці вирує пожежа (фото)

Пізно ввечері 30 жовтня у Сумах пролунала серія вибухів: російська армія атакувала місто ударними безпілотниками, через що під ударом опинилася цивільна інфраструктура. У місті палає житлова дев'ятиповерхівка.

Також відомо, що ворог поцілив у двоповерховий житловий будинок. Через обстріл є постраждалі, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За інформацією чиновника, упродовж однієї години росіяни спрямували на місто 10 ударних безпілотників.

"Всі удари — прицільно в цивільну інфраструктуру", — зазначив Григоров.

Сумська ОВА | наслідки атаки на Суми

Перед цим в ОВА повідомляли, що ворог атакує цивільну інфраструктуру у Ковпаківському районі міста, де зафіксовано щонайменше 5 ударів.

Як стверджує тимчасовий виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар, росіяни вдарили по дев'ятиповерховому житловому будинку у Зарічному районі міста. Там на момент публікації відомо про двох постраждалих, медики надають їм необхідну допомогу.

Відео дня

Постраждалими через атаку на дев'ятиповерхівку у Сумах є неповнолітня дівчина та літня жінка, уточнив голова ОВА.

У двоповерховому будинку, куди також поцілили росіяни під час атаки на Суми, відомо щонайменше про чотирьох постраждалих. Про це пише начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

"Є займання та значні руйнування. У будинках поруч вибито вікна", — інформував посадовець.

За його даними, в укритті сусідньої школи розгорнуто штаб та "Пункт незламності". Туди мешканці можуть звернутися за допомогою, для ночівлі, зарядити пристрої та зігрітися.

"Загалом ворог завдав близько 10 ударів по місту", — зазначив Кривошеєнко.

На місцях продовжують працювати оперативні служби. Інформація щодо наслідків російської атаки уточнюється.

Нагадаємо, 30 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив про удар ЗС РФ по Слов'янській ТЕС: є інформація про загиблих та поранених.

Також 30 жовтня росіяни повторно атакували Краматорськ, пошкодивши житлові будинки та забравши життя.