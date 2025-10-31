Дрони атакували місто Орел у Росії: очевидці повідомляють про "приліт" по місцевій ТЕЦ (фото, відео)

Уночі 31 жовтня Орловську область Росії атакували безпілотники: під ударом зокрема опинився обласний центр, де, попередньо, було уражено місцеву теплову електростанцію.

Місцеві пишуть, що чули серію вибухів у місті та бачили яскраві спалахи у небі. Також в Орловській області РФ було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Вибухи в Орлі пролунали близько 01:00 години. Місцеві стверджують, що перші гучні звуки почули ще до оголошення тривоги.

За даними медіа SHOT, у місті прогриміло щонайменше від 3 до 7 вибухів у північній частині міста. Згодом очевидці та російські моніторингові канали повідомили, що в Орлі було атаковано об'єкт енергетичної інфраструктури.

Моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+ зазначили, що, попередньо, дрони уразили Орловську ТЕЦ. Це об'єкт енергетичної інфраструктури у регіоні, що виробляє електричну та теплову енергію для міста Орел та прилеглих районів.

Відео дня

У мережі також показали кадри атаки на Орловську ТЕЦ цієї ночі.

Згодом OSINT-аналітики уточнили, що в Орлі, попередньо, було атаковано ОРУ (ВРП) 110 кВ Орловської ТЕЦ та мазутосховище ТЕЦ. Про це зокрема свідчать локація ураження та дані супутникових знімків.

Станом на 02:15 годину місцевий губернатор підтвердив атаку дронів. Він стверджує, що виникло пошкодження обладнання Орловської ТЕЦ через нібито падіння уламків збитого безпілотника, постраждалих та пожежі на місці нібито немає.

"Постраждалих та займання на об'єкті немає, зараз електропостачання відновлено практично повністю", — зазначив губернатор.

Нагадаємо, 30 жовтня на Луганській ТЕС пролунали вибухи, після чого у регіоні виник частковий блекаут.

Також пізно ввечері росіяни атакували Суми безпілотниками: під час обстрілу влучили у житлову дев'ятиповерхівку та двоповерховий житловий будинок.