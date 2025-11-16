Графіки відключень електроенергії на 16 листопада: хто буде без світла до 13 годин

Побутові споживачі лишатимуться без електроенергії до 7 годин поспіль, а загалом у деяких регіонах обмеження триватимуть до 13 годин.

Графіки відключень світла на 17 листопада опублікувала пресслужба ДТЕК. В ПрАТ НЕК "Укренерго" зазначили, що обмеження будуть запроваджуватися цілодобово в більшості областей України обсягом від 1 до 4 черг.

Для промислових об'єктів також передбачено обмеження потужності з 00:00 до 23:59. Причина — наслідки масованих обстрілів Росією української енергетичної інфраструктури.

Згідно з інформацією ДТЕК, найбільше обмежень застосовуватиметься до жителів Дніпропетровської області — зокрема 3 і 4 черги будуть без електроенергії по 13 годин, 6 черга — 12, 2-га — 11, а 1-ша і 5-та — по 10,5.

Графіки відключень світла у Києві 17 листопада

Графіки відключень світла на 17 листопада для 1-3 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 17 листопада для 4-6 черг у Києві Фото: ДТЕК

Київська область

Графіки відключень світла на 17 листопада для 1-3 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 17 листопада для 4-6 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Дніпропетровська область

Графіки відключень світла на 17 листопада для 1-3 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 17 листопада для 4-6 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Розклад протягом доби може зазнавати змін. Актуальну інформацію щодо стабілізаційних обмежень в інших регіонах можна дізнаватися на сайтах обленерго.

В "Укренерго" просять українців ощадливо користуватися електроприладами, коли вона з'являється за графіком.

Нагадаємо, інженер-енергетик, співзасновник ГО "Пасажири Києва" В’ячеслав Скриль розповідав, що в разі сильного енергодефіциту через посилені обстріли РФ кияни можуть лишитися без метро на 2-3 дні.

Голова правління компанії "Укренерго" Віталій Зайченко казав, що графіки відключень світла можуть послаблюватися у вихідні через зменшення споживання електроенергії.