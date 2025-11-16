Графики отключений электроэнергии на 16 ноября: кто будет без света до 13 часов
Бытовые потребители будут оставаться без электроэнергии до 7 часов подряд, а в целом в некоторых регионах ограничения продлятся до 13 часов.
Графики отключений света на 17 ноября опубликовала пресс-служба ДТЭК. В ЧАО НЭК "Укрэнерго" отметили, что ограничения будут вводиться круглосуточно в большинстве областей Украины объемом от 1 до 4 очередей.
Для промышленных объектов также предусмотрено ограничение мощности с 00:00 до 23:59. Причина — последствия массированных обстрелов Россией украинской энергетической инфраструктуры.
Согласно информации ДТЭК, больше всего ограничений будет применяться к жителям Днепропетровской области — в частности 3 и 4 очереди будут без электроэнергии по 13 часов, 6 очередь — 12, 2-я — 11, а 1-я и 5-я — по 10,5.
Графики отключений света в Киеве 17 ноября
Киевская область
Днепропетровская область
Расписание в течение суток может претерпевать изменения. Актуальную информацию о стабилизационных ограничений в других регионах можно узнавать на сайтах облэнерго.
В "Укрэнерго" просят украинцев экономно пользоваться электроприборами, когда она появляется по графику.
Напомним, инженер-энергетик, соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Вячеслав Скриль рассказывал, что в случае сильного энергодефицита из-за усиленных обстрелов РФ киевляне могут остаться без метро на 2-3 дня.
Председатель правления компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко говорил, что графики отключений света могут ослабляться в выходные из-за уменьшения потребления электроэнергии.