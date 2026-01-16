Не лише для заряджання: повербанки нового покоління отримали неочікувані функції (відео)

На цьогорічній виставці технологій Consumer Electronics Show (CES) було представлено кілька повербанків, що можуть похвалитися додатковими функціями, окрім заряджання.

Серед повербанків, помічених на CES 2026, були моделі з вбудованою клавіатурою, підставками для смартфонів та мождивістю підключення до окулярів доповненої реальності. Про це пише Pocket-lint.

Clicks Power Keyboard

Clicks Power Keyboard

Компанія Clicks представила повербанк Power Keyboard, який може використовуватися як клавіатура для інших пристроїв. Хоча це не найбільший і не найшвидший зовнішній акумулятор, клавіатура робить його вартим уваги.

Clicks Power Keyboard Фото: Clicks.tech

Clicks Power Keyboard має зовнішній акумулятор ємністю 2150 мАг із вбудованим зарядним пристроєм Qi потужністю 5 Вт. Для заряджання смартфон магнітно кріпиться на задню панель, а клавіатуру при потребі можна відкрити, зсунувши верхню половину акумулятора вгору.

Відео дня

Clicks Power Keyboard Фото: Clicks.tech

Як пояснюють у виданні, Power Keyboard підключається до смартфонів через Bluetooth, а не USB-C, що означає, що його також можна використовувати з різноманітними іншими пристроями, включаючи стрімінгові приставки, такі як Apple TV 4K, або VR-гарнітури, такі як Apple Vision Pro.

Xreal Neo

Xreal Neo

Бренд Xreal випустив пристрій Neo, здатний підключати окуляри доповненої реальності (AR), розроблені тією ж компанією, до різноманітних консолей, кишенькових ПК, телефонів та планшетів, одночасно заряджаючи їх.

Xreal Neo Фото: Скриншот

Раніше для підключення Xreal до будь-якого з цих пристроїв потрібен був адаптер. Однак Neo вже включає вбудований кабель, а також підставку для смартфона та бездротову зарядну панель.

Важливо

Повербанки можна буде викинути: експерт оцінив акумулятори, створені за новою технологією (фото)

"Xreal Neo все ще більш незручний, ніж пряме підключення між смартфоном та парою окулярів AR, але оскільки він здатний заряджати цей пристрій (і навіть працювати як зовнішній акумулятор, коли ви не використовуєте окуляри Xreal), він легше виправдовує своє місце в кишені або ручній поклажі. Як і у випадку з Clicks Power Keyboard, спроба робити більше, ніж просто заряджати, дає йому більше причин для існування", — вважають автори огляду.

Нагадаємо, компанія Ugreen випустила портативний зарядний пристрій Nexode Power Bank, здатний одночасно живити до трьох пристроїв, включаючи мобільні телефони, планшети та ноутбуки.

Фокус також повідомляв, що у 2026 році очікується випуск повербанка Nomad N1, який вирізняється тонким корпусом та технологією напівтвертодільного акумулятора.