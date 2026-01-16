Не только для зарядки: повербанки нового поколения получили неожиданные функции (видео)

На нынешней выставке технологий Consumer Electronics Show (CES) было представлено несколько повербанков, которые могут похвастаться дополнительными функциями, кроме зарядки.

Среди повербанков, замеченных на CES 2026, были модели со встроенной клавиатурой, подставками для смартфонов и возможностью подключения к очкам дополненной реальности. Об этом пишет Pocket-lint.

Clicks Power Keyboard

Щелчки клавиатуры питания

Компания Clicks представила повербанк Power Keyboard, который может использоваться как клавиатура для других устройств. Хотя это не самый большой и не самый быстрый внешний аккумулятор, клавиатура делает его достойным внимания.

Щелчки клавиатуры питания Фото: Clicks.tech

Clicks Power Keyboard имеет внешний аккумулятор емкостью 2150 мАч со встроенным зарядным устройством Qi мощностью 5 Вт. Для зарядки смартфон магнитно крепится на заднюю панель, а клавиатуру при необходимости можно открыть, сдвинув верхнюю половину аккумулятора вверх.

Щелчки клавиатуры питания Фото: Clicks.tech

Как объясняют в издании, Power Keyboard подключается к смартфонам через Bluetooth, а не USB-C, что означает, что его также можно использовать с различными другими устройствами, включая стриминговые приставки, такие как Apple TV 4K, или VR-гарнитуры, такие как Apple Vision Pro.

Xreal Neo

Xreal Neo

Бренд Xreal выпустил устройство Neo, способное подключать очки дополненной реальности (AR), разработанные той же компанией, к различным консолям, карманным ПК, телефонам и планшетам, одновременно заряжая их.

Xreal Neo Фото: Скриншот

Ранее для подключения Xreal к любому из этих устройств нужен был адаптер. Однако Neo уже включает встроенный кабель, а также подставку для смартфона и беспроводную зарядную панель.

"Xreal Neo все еще более неудобен, чем прямое подключение между смартфоном и парой очков AR, но поскольку он способен заряжать это устройство (и даже работать как внешний аккумулятор, когда вы не используете очки Xreal), он легче оправдывает свое место в кармане или ручной клади. Как и в случае с Clicks Power Keyboard, попытка делать больше, чем просто заряжать, дает ему больше причин для существования", — считают авторы обзора.

Напомним, компания Ugreen выпустила портативное зарядное устройство Nexode Power Bank, способное одновременно питать до трех устройств, включая мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки.

Фокус также сообщал, что в 2026 году ожидается выпуск повербанка Nomad N1, который отличается тонким корпусом и технологией полутвердотельного аккумулятора.