Xiaomi 18 Fold — найкращий смартфон вересня: його чип потужніший, ніж у інших флагманів (фото)

"Розкладачка" Xiaomi 18 Fold із чипом XRING O3 очолила вересневий рейтинг флагманів на Android у AnTuTu.

Сервіс AnTuTu опублікував рейтинг продуктивності флагманських Android-смартфонів за вересень 2026 року. На загальний подив, перше місце посів Xiaomi 18 Fold із середнім результатом 4 620 886 балів*. Він випередив усі смартфони, оснащені новим чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, а також єдину модель із процесором Dimensity 9600 Pro, що потрапила до списку, повідомляє gizmochina.com.

Друге місце посів iQOO 16 із результатом 4 449 925 балів. Смартфон оснащений процесором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 512 ГБ; він поступається Xiaomi 18 Fold на 170 961 бал (близько 3,7%).

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Xiaomi 18 Fold Фото: digitaltrends.com

На третьому місці опинився Honor Magic9 Pro Max (4 435 489 балів), а четверте місце посів Xiaomi 18 Pro Max (4 395 919 балів). Обидві моделі використовують той самий чип Extreme Gen 6 і оснащені 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 1 ТБ. П'яте місце посів Oppo Find X10 Pro Max (4 385 161 балів) — це єдиний смартфон у топ-10, що працює на процесорі MediaTek (Dimensity 9600 Pro).

Шосте місце посів RedMagic 11S Pro+ з результатом 4 344 022 бали; раніше цей пристрій очолював серпневий рейтинг флагманів AnTuTu. На сьомому місці розташувався iQOO 15 Ultra з результатом 4 324 672 балів (у конфігурації з 24 ГБ оперативної та 1 ТБ вбудованої пам'яті). Обидва пристрої працюють на базі чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Далі показники знижуються. Honor WIN посідає восьме місце з 4 099 965 балами, Xiaomi 18 Pro — дев'яте з 4 095 618 балами, а замикає список Realme GT8 Pro з результатом 4 089 081 бал.

Xiaomi 18 Pro — єдина модель у цьому списку, яка використовує стандартну версію Snapdragon 8 Elite Gen 6, а не варіант Extreme. Її результат приблизно на 300 000 балів (близько 7%) нижчий, ніж у Xiaomi 18 Pro Max; це дає приблизне уявлення про те, який приріст продуктивності забезпечує версія Extreme у цьому бенчмарку.

Смартфон Xiaomi 18 Fold Фото: engadget.com

Особливості Xiaomi 18 Fold

7 вересня компанія представила Xiaomi 18 Fold; це перший смартфон, оснащений процесором XRING O3. Пристрій виконано у форм-факторі складаного смартфона із зовнішнім екраном діагоналлю 5,38 дюйма, внутрішнім екраном 7,58 дюйма та потрійною камерою Leica на задній панелі.

Стартова ціна становить близько 1639 доларів США. Однак ця ціна стосується моделі з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Версія з 16 ГБ ОЗУ та накопичувачем на 1 ТБ, яка брала участь у тестуванні AnTuTu, коштує близько 2235 доларів, тож за результат, показаний у цьому рейтингу, доводиться платити значно більше.

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Отриманий результат також виявився нижчим за показники, заявлені компанією Xiaomi для самого чипа. Під час анонсу процесора XRING O3 компанія заявляла про 5,22 млн балів у AnTuTu, тоді як середній показник Xiaomi 18 Fold за підсумками місяця реальної експлуатації склав 4,62 млн балів.

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* Зазначені бали є середніми значеннями, отриманими у період з 1 по 30 вересня за допомогою бенчмарка AnTuTu версії V12. У рейтингу представлена версія Xiaomi 18 Fold з 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 1 ТБ, що працює на базі чіпа XRING O3 від Xiaomi.