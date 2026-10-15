Ремонт iPhone Duo может стоить 1500 долларов, если совершить эту серьезную ошибку (фото)

Если вы планируете приобрести iPhone Duo, будьте осторожны: одна ошибка может обойтись вам гораздо дороже, чем розничная цена устройства в 2000 долларов.

В преддверии открытия предзаказов на грядущий складной смартфон Apple — iPhone Duo, — компания также озвучила стоимость расширенной гарантии AppleCare+ и расценки на ремонт в случае поломки, повреждения устройства или необходимости замены аккумулятора. Покупка смартфона за 2000 долларов может обернуться серьезными неприятностями, если у вас нет полиса AppleCare+: в случае поломки замена устройства может обойтись в сумму до 1500 долларов, пишет bgr.com.

К счастью, этого можно избежать, оформив подписку AppleCare+ за 19,99 доллара в месяц или 199,99 доллара в год, предупреждает издание.

Смартфон iPhone Duo Фото: Скриншот

Сравнение стоимости ремонта с наличием AppleCare+ и без него наглядно показывает, насколько дорого может обойтись использование iPhone Duo без защиты. Например, самый простой ремонт — устранение повреждений внешнего защитного слоя — без AppleCare+ может стоить 49 долларов, тогда как при наличии страховки цена составит всего 19 долларов. Повреждение внутреннего дисплея может потребовать расходов в размере 999 долларов, в то время как с AppleCare+ ремонт обойдется лишь в 99 долларов. Наконец, если iPhone будет украден или утерян, при наличии расширенного плана (включающего защиту от кражи и потери) вам нужно будет заплатить всего 149 долларов.

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Apple также установила ориентировочные цены на ремонт при повреждении заднего стекла, замене аккумулятора (229 долларов), а также при поломках основной камеры, внешнего дисплея или внешней задней панели. Для владельцев AppleCare+ единственной бесплатной услугой является замена аккумулятора в том случае, если его емкость падает ниже 80% от первоначальной. Тем не менее, стоимость большинства видов ремонта составляет менее 30 долларов, что делает такую ​​страховку весьма выгодным решением для всех, кто планирует потратить внушительную сумму на первый складной смартфон от Apple.

Стоит ли покупать AppleCare+ для iPhone Duo

Единого правильного ответа не существует, но факт остается фактом: чем дороже устройство Apple, тем выше стоимость его ремонта по истечении гарантийного срока. В случае со складными Android-смартфонами пользователи нередко жалуются на то, что внутренний дисплей выходит из строя (разбивается) всего через несколько месяцев эксплуатации. Поскольку нам еще предстоит узнать, как iPhone Duo покажет себя в реальных условиях, можно с уверенностью сказать, что подписка AppleCare+ подарит дополнительное спокойствие тем, кто готов выложить за устройство внушительную сумму — 1999 долларов.

Смартфон iPhone Duo Фото: zdnet.com

Возможно, стоит обратить внимание на тариф AppleCare One. За 19,99 доллара в месяц в план можно включить iPhone, iPad и Apple Watch — с защитой от кражи и потери; за каждое дополнительное устройство придется доплачивать 5,99 доллара в месяц. Это может быть разумным решением, учитывая, что стоимость индивидуального плана AppleCare One сопоставима с ценой отдельной ежемесячной подписки AppleCare+ для iPhone Duo.

Одно можно сказать наверняка: выход iPhone Duo, который состоится на следующей неделе по всему миру, ознаменует для Apple начало новой эры — компания выходит на рынок складных устройств. В то же время это станет своего рода проверкой того, какую сумму покупатели готовы платить за iPhone (а также, возможно, за его ремонт).

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