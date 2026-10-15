Ремонт iPhone Duo может стоить 1500 долларов, если совершить эту серьезную ошибку (фото)
Если вы планируете приобрести iPhone Duo, будьте осторожны: одна ошибка может обойтись вам гораздо дороже, чем розничная цена устройства в 2000 долларов.
В преддверии открытия предзаказов на грядущий складной смартфон Apple — iPhone Duo, — компания также озвучила стоимость расширенной гарантии AppleCare+ и расценки на ремонт в случае поломки, повреждения устройства или необходимости замены аккумулятора. Покупка смартфона за 2000 долларов может обернуться серьезными неприятностями, если у вас нет полиса AppleCare+: в случае поломки замена устройства может обойтись в сумму до 1500 долларов, пишет bgr.com.
К счастью, этого можно избежать, оформив подписку AppleCare+ за 19,99 доллара в месяц или 199,99 доллара в год, предупреждает издание.
Сравнение стоимости ремонта с наличием AppleCare+ и без него наглядно показывает, насколько дорого может обойтись использование iPhone Duo без защиты. Например, самый простой ремонт — устранение повреждений внешнего защитного слоя — без AppleCare+ может стоить 49 долларов, тогда как при наличии страховки цена составит всего 19 долларов. Повреждение внутреннего дисплея может потребовать расходов в размере 999 долларов, в то время как с AppleCare+ ремонт обойдется лишь в 99 долларов. Наконец, если iPhone будет украден или утерян, при наличии расширенного плана (включающего защиту от кражи и потери) вам нужно будет заплатить всего 149 долларов.
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Apple также установила ориентировочные цены на ремонт при повреждении заднего стекла, замене аккумулятора (229 долларов), а также при поломках основной камеры, внешнего дисплея или внешней задней панели. Для владельцев AppleCare+ единственной бесплатной услугой является замена аккумулятора в том случае, если его емкость падает ниже 80% от первоначальной. Тем не менее, стоимость большинства видов ремонта составляет менее 30 долларов, что делает такую страховку весьма выгодным решением для всех, кто планирует потратить внушительную сумму на первый складной смартфон от Apple.
Стоит ли покупать AppleCare+ для iPhone Duo
Единого правильного ответа не существует, но факт остается фактом: чем дороже устройство Apple, тем выше стоимость его ремонта по истечении гарантийного срока. В случае со складными Android-смартфонами пользователи нередко жалуются на то, что внутренний дисплей выходит из строя (разбивается) всего через несколько месяцев эксплуатации. Поскольку нам еще предстоит узнать, как iPhone Duo покажет себя в реальных условиях, можно с уверенностью сказать, что подписка AppleCare+ подарит дополнительное спокойствие тем, кто готов выложить за устройство внушительную сумму — 1999 долларов.
Возможно, стоит обратить внимание на тариф AppleCare One. За 19,99 доллара в месяц в план можно включить iPhone, iPad и Apple Watch — с защитой от кражи и потери; за каждое дополнительное устройство придется доплачивать 5,99 доллара в месяц. Это может быть разумным решением, учитывая, что стоимость индивидуального плана AppleCare One сопоставима с ценой отдельной ежемесячной подписки AppleCare+ для iPhone Duo.
Одно можно сказать наверняка: выход iPhone Duo, который состоится на следующей неделе по всему миру, ознаменует для Apple начало новой эры — компания выходит на рынок складных устройств. В то же время это станет своего рода проверкой того, какую сумму покупатели готовы платить за iPhone (а также, возможно, за его ремонт).
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