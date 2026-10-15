Почему память смартфона заканчивается так быстро: как сохранить ее объем (фото)

От установки приложений можно и вовсе отказаться, воспользовавшись веб-версиями сервисов: они занимают гораздо меньше места, рекомендуют эксперты bgr.com.

Стремительные темпы технологических инноваций сталкиваются с реальной нехваткой комплектующих, вызванной развитием дата-центров для нужд ИИ. В результате смартфоны становятся дороже, а объем доступной в них памяти — меньше, пишет bgr.com.

Приложения "раздуваются"

Приложения на смартфоне Фото: androidpolice.com

Современные приложения — это уже давно не просто "легкие" веб-страницы, связывающие вас с любимыми сервисами. Как объясняется в блоге Spotify, посвященном исследованиям и разработкам, "за кулисами" происходит гораздо больше процессов. Приложение включает в себя исходный установочный пакет, установленные файлы и кэш, в котором хранятся обновляемые данные — например, музыка или новости. Не стоит забывать и об обновлениях, которые меняют саму структуру программы: обновленные пользовательские интерфейсы, логику взаимодействия и другие технические компоненты.

Видео дня

Возьмем, к примеру, Facebook: при загрузке из Google Play Store на Android-устройство приложение занимает около 100 МБ, но после входа в систему его объем вырастает до 600 МБ — и это только само приложение. Кроме того, Facebook отдельно хранит мои личные данные (еще 900 МБ), включая учетные данные, локальные копии недавно загруженных мной фотографий и видео, а также инструменты для отслеживания активности в целях показа персонализированной рекламы. В процессе использования объем кэша может разрастись до 1,5 ГБ — это посты и другой контент, который будет отображаться в ленте при ее обновлении. Некоторые пользователи сообщают, что установленное приложение Facebook может занимать гигабайты памяти — в отдельных случаях даже более 10 ГБ.

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Обновления привносят дополнительный код и новые функции, необходимые для соответствия определенным целям, стандартам и нормативным требованиям. Это может быть, например, внедрение системы проверки онлайн-платежей или добавление более детализированных текстур в играх. Подобные постепенные изменения в сумме дают внушительный результат: согласно исследованию TRG Datacenters (2024 г.), объем установочного файла WhatsApp за последнее десятилетие вырос на 167% (до 40 МБ), а Slack — на 500% (до 60 МБ), как отмечает издание TechRadar. Что касается видеоигр, то их размер увеличился с 50 МБ до впечатляющих 2 ГБ.

Лайт-версии приложений на смартфоне Фото: Android Central

Создаваемые файлы занимают все больше места

Потребность в недорогих цифровых камерах отпала задолго до того, как в наших смартфонах появились 200-мегапиксельные сенсоры. Многие из нас активно используют возможности своих устройств, переходя от 12-мегапиксельных снимков к 50-мегапиксельным. И хотя разрешение при этом возрастает в четыре раза, благодаря эффективным форматам сжатия размер файлов увеличивается в среднем лишь в 2-3 раза. Впрочем, это слабо утешает, когда вы переходите от формата 1080p к 4K, записывая каждую секунду поток данных, эквивалентный множеству 8-мегапиксельных кадров. Более того, современные смартфоны (например, Pixel 11 Pro) способны вести съемку в режиме 10-битного HDR — это расширяет цветовую палитру по сравнению с традиционным 8-битным форматом потенциально в 64 раза.

Проблема заключается не только в самих файлах. По умолчанию производители устройств сохраняют фотографии, видео, загрузки, заметки и другие медиаданные непосредственно в памяти смартфона. Даже если у вас настроена синхронизация с Google Фото, iCloud или другим облачным сервисом, такие службы, как правило, лишь копируют данные, а не создают полноценную резервную копию, позволяющую безопасно удалить исходные файлы с устройства. Кроме того, многие системные приложения хранят файлы, перемещенные в "Корзину", в течение 30 дней, прежде чем окончательно стереть их из памяти.

Память смартфона нужно чистить Фото: Xiaomi

Как освободить место на телефоне

Существуют способы уменьшить объем данных, хранящихся на телефоне. Например, можно зайти в раздел "Корзина" в различных приложениях и удалить файлы, не дожидаясь истечения 30-дневного срока, по истечении которого они обычно удаляются автоматически. В настройках многих смартфонов и планшетов сегодня предусмотрены функции для очистки устаревших данных приложений — правда, после этого, возможно, придется заново входить в свои учетные записи.

Что касается камеры, подумайте, стоит ли снизить разрешение по умолчанию до 1080p или даже 720p (при 30 или 24 кадрах в секунду). Полезный совет для владельцев смартфонов: проверьте, поддерживает ли ваше приложение камеры более экономичный кодек HEVC, или же просто выберите настройки с более низким разрешением.

Если речь идет о "тяжелых" приложениях, таких как Facebook, можно зайти в их настройки и активировать опции экономии данных. В ряде случаев такие программы можно заменить на "облегченные" (Lite) версии — например, использовать более компактный вариант Facebook Messenger. Подобные альтернативы (от самих разработчиков или сторонних создателей) потребляют значительно меньше ресурсов. А зачастую от установки приложения можно и вовсе отказаться, воспользовавшись веб-версией сервиса: она занимает гораздо меньше места, хотя и может не работать в офлайн-режиме.

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