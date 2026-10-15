Лучшие бренды бытовой техники 2026: пылесос Shark, холодильник Samsung, стиралка LG (фото)

Хотя покупка бюджетных моделей зачастую позволяет сэкономить, в случае с некоторыми видами бытовой техники лучше не жалеть средств и выбрать качественное устройство.

Не каждый прибор в доме должен быть очень дорогим, чтобы выполнять свою работу. Некоторые устройства, такие как микроволновые печи и вентиляторы, без проблем справятся со своими задачами, даже если вы выберете более дешевую модель. Но есть техника, на которую точно следует потратиться, чтобы в конечном итоге остаться в выигрыше, пишет slashgear.com.

Пылесос

Пылесос Dreame H12 Dual-1 Фото: Dreame

Когда речь заходит о поддержании чистоты в доме, пылесос — главный помощник. Учитывая его важную роль, решение потратиться на качественную модель вполне оправдано. Более дорогие пылесосы оснащены надежными компонентами, обеспечивающими высокую мощность и долговечность (срок их службы может составлять восемь лет и более). В долгосрочной перспективе это позволяет сэкономить, ведь вам не придется часто менять технику, поэтому при выборе стоит обратить внимание на качество мотора. Согласно данным организации Consumer Reports, к числу наиболее надежных брендов относятся Kirby и Shark.

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Одно из главных преимуществ качественных пылесосов — их специализация. Более дорогие модели часто оснащены функциями и насадками, предназначенными для решения конкретных задач, например, для удаления шерсти домашних животных. Существуют даже пылесосы, разработанные специально для владельцев питомцев. Благодаря дополнительным насадкам такие устройства становятся более универсальными: их можно использовать как в вертикальном, так и в ручном режиме, что позволяет легко добираться до труднодоступных мест.

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Роботы-пылесосы — еще одна полезная инвестиция в чистоту вашего дома; в них часто встречаются "умные" функции, за которые стоит заплатить. Более дорогие модели обладают улучшенными системами построения карт и навигации: робот не будет застревать на коврах или пропускать отдельные участки. Ведь если за роботом-пылесосом приходится постоянно следить, теряется сам смысл его использования.

Стиральная машина

Стиральная машина Фото: Unplash

Собственная стиральная машина — это огромное удобство, но если выбрать неудачную модель, она может стать лишь источником лишних проблем. В среднестатистической семье стирку запускают около 400 раз в год, и, конечно, хочется, чтобы после каждого цикла вещи были идеально чистыми, без пятен. Более совершенные стиральные машины предлагают множество режимов и скоростей, что позволяет подобрать оптимальные параметры для разных типов тканей и видов одежды.

Кроме того, качественные стиральные машины помогают оптимизировать расходы на электроэнергию. Выбирайте модели с классом энергоэффективности A, B или C — они потребляют меньше воды и электричества. Энергосберегающие режимы быстрой стирки позволяют сэкономить время, благодаря чему выполнение домашних дел отнимает меньше сил. Согласно недавнему исследованию Consumer Reports, модели от LG отличаются наибольшей энергоэффективностью, при этом обладая оптимальными габаритами и широким набором функций.

Холодильник

Холодильник на кухне Фото: wp.warnersstellian.com

К хранению продуктов следует подходить со всей серьезностью. Холодильник — один из немногих бытовых приборов, который работает непрерывно, зачастую на протяжении 10 лет. Это серьезная нагрузка, и важно, чтобы техника справлялась с ней безупречно. Главная причина потратиться на качественный холодильник — обеспечение безопасности продуктов. Внутри устройства должна поддерживаться стабильная температура; более дорогие модели лучше справляются с ее равномерным распределением, что предотвращает порчу продуктов. Низкие температуры замедляют размножение бактерий, позволяя дольше сохранять свежесть еды.

Кроме того, модели премиум-класса зачастую остаются энергоэффективными даже спустя годы эксплуатации. Поскольку холодильник включен в сеть постоянно, такая экономичность может существенно сократить ваши расходы в долгосрочной перспективе. Обратите внимание на "умные" модели, сертифицированные по стандарту ENERGY STAR, например, как у Whirlpool и Samsung: они позволяют отслеживать и регулировать энергопотребление прямо со смартфона — такие функции могут быть весьма полезны.

Ранее писали про зарядные станции под любые нужды. В обзоре Фокуса участвовали зарядки Flashfish A201, CTECHi GT200 Pro, Oukitel P1000E Plus, Fossibot F1200 и Ugreen PowerRoam GS600.