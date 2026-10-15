Найкращі бренди побутової техніки 2026: пилосос Shark, холодильник Samsung, пралка LG (фото)

Хоча купівля бюджетних моделей часто дозволяє заощадити, у випадку з деякими видами побутової техніки краще не шкодувати коштів і вибрати якісний прилад.

Не кожен прилад у домі має бути дуже дорогим, щоб виконувати свою функцію. Деякі пристрої, такі як мікрохвильові печі та вентилятори, без проблем впораються зі своїми завданнями, навіть якщо ви оберете дешевшу модель. Але є техніка, на яку точно варто витратитися, щоб у підсумку виграти, пише slashgear.com.

Пилосос

Пилосос Dreame H12 Dual-1 Фото: Dreame

Коли йдеться про підтримання чистоти в домі, пилосос — головний помічник. З огляду на його важливу роль, рішення витратитися на якісну модель цілком виправдане. Більш дорогі пилососи оснащені надійними компонентами, що забезпечують високу потужність і довговічність (термін їхньої служби може становити вісім років і більше). У довгостроковій перспективі це дозволяє заощадити, адже вам не доведеться часто міняти техніку, тому під час вибору варто звернути увагу на якість двигуна. Згідно з даними організації Consumer Reports, до числа найбільш надійних брендів належать Kirby та Shark.

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Одна з головних переваг якісних пилососів — їхня спеціалізація. Дорожчі моделі часто оснащені функціями та насадками, призначеними для вирішення конкретних завдань, наприклад, для видалення шерсті домашніх тварин. Існують навіть пилососи, розроблені спеціально для власників домашніх улюбленців. Завдяки додатковим насадкам такі пристрої стають більш універсальними: їх можна використовувати як у вертикальному, так і в ручному режимі, що дозволяє легко діставатися до важкодоступних місць.

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Роботи-пилососи — ще одна корисна інвестиція в чистоту вашого дому; вони часто оснащені "розумними" функціями, за які варто заплатити. Більш дорогі моделі мають вдосконалені системи побудови карт і навігації: робот не застрягатиме на килимах і не пропускатиме окремі ділянки. Адже якщо за роботом-пилососом доводиться постійно стежити, втрачається сам сенс його використання.

Пральна машина

Пральна машина Фото: Unplash

Власна пральна машина — це величезна зручність, але якщо вибрати невдалу модель, вона може стати лише джерелом зайвих проблем. У середньостатистичній родині прання запускають близько 400 разів на рік, і, звичайно, хочеться, щоб після кожного циклу речі були ідеально чистими, без плям. Більш досконалі пральні машини пропонують безліч режимів і швидкостей, що дозволяє підібрати оптимальні параметри для різних типів тканин і видів одягу.

Крім того, якісні пральні машини допомагають оптимізувати витрати на електроенергію. Обирайте моделі з класом енергоефективності A, B або C — вони споживають менше води та електроенергії. Енергозберігаючі режими швидкого прання дозволяють заощадити час, завдяки чому виконання домашніх справ забирає менше сил. Згідно з нещодавнім дослідженням Consumer Reports, моделі від LG відрізняються найбільшою енергоефективністю, при цьому мають оптимальні габарити та широкий набір функцій.

Холодильник

Холодильник на кухні Фото: wp.warnersstellian.com

До зберігання продуктів слід ставитися з усією серйозністю. Холодильник — один із небагатьох побутових приладів, який працює безперервно, часто протягом 10 років. Це серйозне навантаження, і важливо, щоб техніка бездоганно з ним справлялася. Головна причина, чому варто витратитися на якісний холодильник, — забезпечення безпеки продуктів. Усередині пристрою має підтримуватися стабільна температура; дорожчі моделі краще справляються з її рівномірним розподілом, що запобігає псуванню продуктів. Низькі температури уповільнюють розмноження бактерій, дозволяючи довше зберігати свіжість їжі.

Крім того, моделі преміум-класу часто залишаються енергоефективними навіть через роки експлуатації. Оскільки холодильник постійно підключений до мережі, така економічність може суттєво зменшити ваші витрати в довгостроковій перспективі. Зверніть увагу на "розумні" моделі, сертифіковані за стандартом ENERGY STAR, наприклад, від Whirlpool та Samsung: вони дають змогу відстежувати та регулювати енергоспоживання безпосередньо зі смартфона — такі функції можуть бути дуже корисними.

Раніше ми писали про зарядні станції для будь-яких потреб. У огляді Фокусу брали участь зарядні пристрої Flashfish A201, CTECHi GT200 Pro, Oukitel P1000E Plus, Fossibot F1200 та Ugreen PowerRoam GS600.