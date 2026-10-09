Зарядні станції на будь-який смак: доступні моделі Flashfish, CTECHi, Oukitel, Fossibot, Ugreen

У огляді Фокуса брали участь зарядні пристрої Flashfish A201, CTECHi GT200 Pro, Oukitel P1000E Plus, Fossibot F1200 та Ugreen PowerRoam GS600.

Зарядні станції — задоволення не з дешевих. Однак на ринку України є моделі, ціна на які починається від 6300 грн і не перевищує 30 000 грн. Фокус підібрав для вас 5 бюджетних портативних пристроїв, здатних заряджати будь-яку побутову техніку та мобільну електроніку.

Flashfish A201

Бюджетна зарядна станція Flashfish A201 Фото: Flashfish

Це надзвичайно бюджетна зарядна станція для базових потреб, яка стане у нагоді під час планових відключень електроенергії. Вона здатна заряджати роутер, смартфони, планшети, смарт-годинники, навушники, ноутбуки та інші гаджети. Усередині встановлено літій-іонний акумулятор (Li-Ion), габарити компактні, а вага — невелика, тож її легко носити з собою куди завгодно.

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Технічні характеристики:

Тип акумулятора: літій-іонний (Li-Ion)

Ємність: 172 Вт·год (48 000 мА·год)

Номінальна потужність: 200 Вт (пікова до 400 Вт)

Вихідні роз'єми: 1 розетка 220 В, 2 порти USB-A (з підтримкою швидкої зарядки QC 3.0), 1 порт USB Type-C, 1 DC-вихід

Форма вихідного сигналу: чиста синусоїда (безпечна для чутливої електроніки)

Додатково: вбудований світлодіодний ліхтарик, РК-дисплей для моніторингу

Вага: 1,7 кг

Ціна: 6 300 – 8 600 грн.

Опитування Які пристрої ви найчастіше підключаєте до зарядної станції? Опитування відкрите до Смартфони, планшети, смартгодинники Ноутбуки та маршрутизатори Побутову техніку (холодильник, мікрохвильову піч, чайник) Освітлювальні прилади Інше Голосувати

CTECHi GT200 Pro

Зарядний пристрій CTECHi GT200 Pro заряджає гаджети Фото: CTECHi

Ця доступна модель отримала від розробників надійний акумулятор — LiFePO4. На відміну від літієвих аналогів, він здатний витримати кілька тисяч циклів без істотної втрати ємності. Пристрій може живити LED-освітлення, заряджати будь-які гаджети та роутер, тож без інтернету ви не залишитеся.

Технічні характеристики:

Тип акумулятора: літій-залізо-фосфатний (LiFePO4)

Ємність: 320 Вт·год

Номінальна потужність: 200 Вт (пікова до 300 Вт)

Вихідні роз'єми: 1 розетка 220 В, 2 порти USB-A, 1 порт USB Type-C (PD 60 Вт), DC-роз'єми, автомобільний прикурювач

Форма вихідного сигналу: чиста синусоїда

Кількість циклів: понад 3000 циклів до зниження ємності до 80%

Вага: 4,1 кг

Ціна: 7 000 – 7 500 грн.

Oukitel P1000E Plus

Зарядна станція Oukitel P1000E Plus Фото: Скриншот

Цей портативний зарядний пристрій — найдорожчий у списку. Однак він здатний на більше — може забезпечувати роботу побутової техніки (холодильника, газового опалювального котла, телевізора, мікрохвильової печі тощо), а також гаджетів. Пристрій має 4 розетки, тож мережеві розгалужувачі вам не знадобляться.

Технічні характеристики:

Тип акумулятора: літій-залізо-фосфатний (LiFePO4)

Ємність: 1024 Вт·год

Номінальна потужність: 1800 Вт (пікова до 3600 Вт)

Вихідні роз'єми: 4 розетки 230 В, 2 порти USB Type-C, 2 порти USB Type-A, автомобільна розетка

Функція ДБЖ (UPS): є

Час заряджання від мережі: 1–1,2 год (вхід до 1200 Вт)

Вага: 11,6 кг

Ціна: 28 000 грн.

Fossibot F1200

Зарядна станція Fossibot F1200 Фото: Скриншот

Ця зарядна станція від китайського бренду Fossibot — одна з найкращих за співвідношенням ціни та якості. Вона має високу номінальну потужність — 1200 Вт — та продумане розташування портів. Пристрій здатний замінити повноцінний ДБЖ, перебираючи навантаження під час відключення електроенергії за 10 мс, що дуже важливо для стаціонарних ПК та систем опалення.

Технічні характеристики:

Тип акумулятора: літій-залізо-фосфатний (LiFePO4)

Ємність: 1024 Вт·год

Номінальна потужність: 1200 Вт (пікова до 2400 Вт)

Вихідні роз'єми: 2 розетки 230 В, 2 порти USB Type-C (до 100 Вт), 2 порти USB Type-A, автомобільний прикурювач, роз'єм XT60

Функція ДБЖ (UPS): є

Час заряджання від мережі: 1,2 год (вхідна потужність до 1000 Вт)

Вага: 11,5 кг

Вартість: 22 500 – 25 900 грн.

Ugreen PowerRoam GS600

Зарядна станція Ugreen PowerRoam GS600 та ноутбуки Фото: UGREEN

Зарядкою від Ugreen можна керувати за допомогою мобільного додатка через Wi-Fi або Bluetooth. Вона здатна забезпечити роботу гаджетів, компактної кухонної техніки (чайник, міксер, кавоварка) та ноутбука. А ще її відрізняє наявність технології, що забезпечує роботу чутливих електроприладів.

Технічні характеристики:

Тип акумулятора: літій-залізо-фосфатний (LiFePO4)

Ємність: 680 Вт·год

Номінальна потужність: 600 Вт (з можливістю короткочасних перевантажень)

Вихідні роз'єми: 2 розетки 220 В, 2 порти USB Type-C, 2 порти USB Type-A, автомобільний порт, 2 DC-виходи

Інтерфейси: Wi-Fi, Bluetooth, інформативний дисплей, мобільний додаток

Функція ДБЖ (UPS): є

Вага: 9 кг

Вартість: 13 000 – 16 500 грн.

Зарядний пристрій для Oukitel P2001 Plus Фото: Скріншот

Відгуки користувачів

Українські користувачі залишили чимало відгуків про зарядні станції з нашого рейтингу. З метою об’єктивності Фокус наводить як позитивні коментарі, так і критичні.

Flashfish A201

"Чудовий "кишеньковий" варіант на випадок раптового відключення світла. Купив спеціально для роутера та оптичного терміналу (GPON) — пристрій без проблем забезпечує їх живленням майже 14 годин. Корпус легкий, пластик не має запаху, заряджається відносно швидко. Однозначно варта своїх грошей", — пише Ігор К. на сайті Rozetka. "Головний мінус — тип акумулятора (Li-Ion). Через це кількість циклів значно обмежена порівняно з новими залізо-фосфатними станціями. Якщо розряджати "до нуля" щодня під час напружених графіків, вона прослужить недовго. Також бракує другого виходу під звичайну вилку 220 В", — зауважив Alex_Tech на Hotline. "Заявлено 200 Вт, але насправді при підключенні приладу на 180 Вт станція періодично спрацьовує захист від перевантаження. Пікові 400 Вт — суто маркетинговий хід. Для зарядки гаджетів — нормально, але крок уліво-крок управо — і вона вимикається", — попереджає користувач Дмитро на Rozetka.

CTECHi GT200 Pro

"Величезний плюс — акумулятор LiFePO4 за таку ціну. Акумулятор практично вічний, не боюся його зносу. Телевізор працює близько 4–5 годин, робочий ПК із середнім монітором — близько 2,5–3 годин. Дуже компактна, у комплекті відразу йде кабель для сонячної панелі", — хвалить станцію Владислав на Rozetka. "Використовуємо як ДБЖ для мережевого обладнання вдома. Заряджається від Type-C-порту на 60 Вт паралельно зі штатним блоком живлення, що скорочує час заряджання майже вдвічі. За ці гроші конкурентів із фосфатним акумулятором просто немає", — запевняє Sergey_G на e-Katalog. "Кулер працює на повну потужність навіть при мінімальному навантаженні (наприклад, коли заряджається звичайний телефон). Вночі в кімнаті спати під цей гул неможливо. Також комплектний блок живлення нагрівається як божевільний", — незадоволена Анна К. на Rozetka. "Через 2 місяці нечастого використання почав мерехтіти нижній світлодіод на вбудованому ліхтарику, а сама станція при повному заряді на 100% від мережі сама не відключає споживання з розетки — блок живлення продовжує залишатися гарячим, доводиться висмикувати вручну", — зазначив недоліки Toha_Odessa на Hotline.

Зарядна станція FOSSiBOT F1200 Фото: Скриншот

Oukitel P1000E Plus

"Заряджається від 0 до 80 % буквально за 40 хв. У умовах, коли світло подають лише на кілька годин на добу, це ключовий фактор. Спокійно запускає холодильник, мікрохвильовку та фен на першій швидкості. Працює тихо, збірка монолітна", — задоволений Віталій К. на Rozetka. "За таку ціну отримати 1 кВт ємності та 1800 Вт чистої потужності — це перемога над Екофлоу. Витримує будівельний пилосос і перфоратор під час ремонту. Функція ДБЖ спрацьовує миттєво, комп’ютер навіть не перезавантажується", — зазначає користувач Rozetka Максим С. "Жахливо недопрацьований мобільний додаток. Півдня намагався підключити станцію через Wi-Fi та Bluetooth — додаток її просто не бачить або постійно втрачає зв’язок. Доводиться все перемикати кнопками на корпусі. Екран не відображає незначне споживання (до 15–20 Вт), наприклад, коли підключено лише один роутер безпосередньо", — критикує STRRG на Rozetka.

FOSSiBOT F1200

"Купував для резервного живлення квартири (світло, газовий котел, телевізор). Котел (Baxi) запустився без проблем, чиста синусоїда — справжня. Заряду вистачає приблизно на 8 годин циклічної роботи котла. Порадувала можливість регулювання потужності заряду за допомогою кнопки — можна встановити меншу потужність у ватах, щоб зберегти електропроводку", — ділиться користувач Rozetka Максим П. "Справжня робоча конячка. Комп’ютер із двома моніторами + роутер "з’їдають" усього близько 10 % ємності на годину. Заряджається швидко, роз’ємів вистачає на всю сім’ю. Дизайн дещо простий, але за співвідношенням ціни до кіловата — топ", — хвалить станцію Андрій_К на Hotline. "Приїхала бракована станція прямо з коробки — задні розетки 220 В взагалі не вмикалися й видавали помилку на дисплеї. Довелося відразу відправляти назад за гарантією в "Розетку". Сказали чекати на експертизу до двох тижнів. Дуже прикро", — написав Антон Н. у відгуках на Rozetka. "Станція досить важка для своєї ємності, ручки не найзручніші для перенесення. Крім того, вбудований ДБЖ під час перемикання іноді дає мікрозатримку, через що чутливий блок живлення мого ігрового ПК все-таки перезавантажується", — засмутився Дмитро Ю. на e-Katalog.

Ugreen PowerRoam GS600

"Користуюся вже більше року, зарядний пристрій пережив безліч відключень. Режим байпасу працює як годинник, офісний ПК постійно підключений до неї. Заряджається до сотні трохи більше ніж за годину. Виглядає преміально, пластик дорогий, ручка зручна", — Дмитро О. (Джерело: Rozetka). "Через півтора року активного використання далася взнаки відома вада цієї моделі — помилка F46. Інвертор заклинило, станція перестала видавати 220 В і не заряджається від мережі. Судячи з форумів, це проблема з платою керування режимом Bypass. Шукаю, де відремонтувати в Києві", — скаржиться Ярослав С. на сайті Rozetka. "Маркетологи сильно перебільшили щодо режиму U-Turbo (нібито підтримує прилади до 1500 Вт). Намагався підключити електричний чайник на 1400 Вт — станція просто занижує напругу, чайник ледь нагрівається, вода закипала хвилин 20. Цей режим підходить лише для примітивних тенів, нормальну техніку туди не підключиш", — впевнений користувач Hotline з ніком Gamer_UA.

Раніше ми писали про те, що українці розповіли, які зарядні станції обирають для дому. В опитуванні Фокусу взяли участь 610 читачів. Більшість проголосувала за "іншу марку", віддаливши відомі зарядні пристрої Bluetti та EcoFlow на друге та третє місця.