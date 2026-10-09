Ні Bluetti, ні EcoFlow: українці розповіли, які зарядні станції обирають для дому (фото)

У опитуванні Фокуса взяли участь 610 читачів. Більшість проголосувала за "інший бренд", віддаливши відомі зарядні пристрої Bluetti та EcoFlow на друге та третє місця.

З 23 вересня 2026 року на focus.ua триває опитування "Зарядну станцію якої марки ви використовуєте?". Примітно, що більшість респондентів не проголосували переважно за Bluetti та EcoFlow.

На момент публікації новини в опитуванні було набрано 610 голосів, які розподілилися наступним чином:

Інший бренд — 30 %

Bluetti — 29%

EcoFlow — 26%

Anker — 8%

Jackery — 6%

Baseus — 1%

Romoss — 1%

Зарядна станція Bandera Power 860 S Фото: ПромАвтоматика

Цікаво, який саме "інший бренд" мали на увазі респонденти. Наше видання часто звертає увагу на китайські марки, такі як Oukitel, Fossibot, UGREEN (серія PowerRoam), Zendure та Segway, а також українську Bandera Power. Можливо, читачі мали на увазі саме їх.

Видео дня

Редакція вирішила провести додаткове опитування читачів, щоб з’ясувати це. Незабаром воно з’явиться на сайті, і ви зможете взяти участь у голосуванні.

Раніше ми повідомляли про те, які зарядні станції найчастіше обирають українці. Мешканців України, загалом, влаштовують зарядні станції, потужність яких не перевищує 3000 Вт і становить не менше 2000 Вт.

Також писали про найпопулярніші мікрохвильові печі в Україні. У огляді Фокусу взяли участь мікрохвильові печі таких моделей: Samsung MS20A3010AL, Ardesto GO-S724W, LG MS2042DB, Gorenje MO 17 E1S та Whirlpool MWF 421 SL.