Не Bluetti, не EcoFlow: украинцы рассказали, какие зарядные станции выбирают для дома (фото)

В опросе Фокуса приняли участие 610 читателей. Большинство проголосовало за "другой бренд", поставив именитые зарядки Bluetti и EcoFlow на второе и третье место.

С 23 сентября 2026 года на focus.ua проходит опрос "Зарядную станцию какого бренда вы используете?". Примечательно, что большинство респондентов не проголосовали в своем большинстве за Bluetti и EcoFlow.

Опрос собрал на момент публикации новости 610 голосов, которые распределились следующим образом:

Другой бренд — 30%

Bluetti — 29%

EcoFlow — 26%

Anker — 8%

Jackery — 6%

Baseus — 1%

Romoss — 1%

Зарядная станция Bandera Power 860 S Фото: ПромАвтоматика

Интересно, какой именно "другой бренд" имели ввиду респонденты. Наше издание часто обращает внимание на китайские марки вроде Oukitel, Fossibot, UGREEN (серия PowerRoam), станции от Zendure и Segway, а также украинскую Bandera Power. Возможно, что читатели подразумевали именно их.

Видео дня

Редакция решила провести дополнительный опрос читателей, чтобы выяснить это. В скором времени он будет запущен на сайте и вы сможете принять участие в голосовании.

Ранее мы сообщали о том, какие зарядные станции чаще всего выбирают украинцы. Жителей Украины, в целом, устраивают зарядные станции, мощность которых не превышает 3000 Вт и находится не ниже порога в 2000 Вт.

Также писали про самые популярные микроволновки в Украине. В обзоре Фокуса приняли участие микроволновые печи следующих моделей Samsung MS20A3010AL, Ardesto GO-S724W, LG MS2042DB, Gorenje MO 17 E1S и Whirlpool MWF 421 SL.