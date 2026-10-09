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Не Bluetti, не EcoFlow: украинцы рассказали, какие зарядные станции выбирают для дома (фото)

Зарядная станция Oukitel P800
Зарядная станция Oukitel P800: иллюстративное фото | Фото: Oukitel

В опросе Фокуса приняли участие 610 читателей. Большинство проголосовало за "другой бренд", поставив именитые зарядки Bluetti и EcoFlow на второе и третье место.

С 23 сентября 2026 года на focus.ua проходит опрос "Зарядную станцию какого бренда вы используете?". Примечательно, что большинство респондентов не проголосовали в своем большинстве за Bluetti и EcoFlow.

Опрос собрал на момент публикации новости 610 голосов, которые распределились следующим образом:

  • Другой бренд — 30%
  • Bluetti — 29%
  • EcoFlow — 26%
  • Anker — 8%
  • Jackery — 6%
  • Baseus — 1%
  • Romoss — 1%
Bandera Power 860 S зарядка
Зарядная станция Bandera Power 860 S
Фото: ПромАвтоматика

Интересно, какой именно "другой бренд" имели ввиду респонденты. Наше издание часто обращает внимание на китайские марки вроде Oukitel, Fossibot, UGREEN (серия PowerRoam), станции от Zendure и Segway, а также украинскую Bandera Power. Возможно, что читатели подразумевали именно их.

Видео дня

Редакция решила провести дополнительный опрос читателей, чтобы выяснить это. В скором времени он будет запущен на сайте и вы сможете принять участие в голосовании.

Ранее мы сообщали о том, какие зарядные станции чаще всего выбирают украинцы. Жителей Украины, в целом, устраивают зарядные станции, мощность которых не превышает 3000 Вт и находится не ниже порога в 2000 Вт.

Также писали про самые популярные микроволновки в Украине. В обзоре Фокуса приняли участие микроволновые печи следующих моделей Samsung MS20A3010AL, Ardesto GO-S724W, LG MS2042DB, Gorenje MO 17 E1S и Whirlpool MWF 421 SL.