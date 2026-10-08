Самые популярные микроволновки в Украине: Samsung, Ardesto, LG, Gorenje и Whirlpool (фото)

В обзоре Фокуса приняли участие микроволновые печи следующих моделей Samsung MS20A3010AL, Ardesto GO-S724W, LG MS2042DB, Gorenje MO 17 E1S и Whirlpool MWF 421 SL.

Восьмого октября 1945 года был выдан патент на микроволновку. Сегодня этот вид бытовой техники есть едва ли не в каждой квартире и офисе. Фокус расскажет, какие модели украинцы предпочитают использовать на своих кухнях и почему.

Samsung MS20A3010AL

Микроволновая печь модели Samsung MS20A3010AL Фото: Samsung

Эта микроволновка отличается элегантным дизайном и подойдет для любой кухни, в каком бы стиле они ни была оформлена. Устройство располагает механическим управлением (поворотные переключатели). Ее хвалят не только за внешний вид, но и за надежность и качество сборки. Ее эмалированная поверхность легко очищается

Характеристики:

Объем: 20 л.

Мощность: 700 Вт.

Внутреннее покрытие: эмаль.

Цена: 3 400 – 3 700 грн.

Видео дня

Отзывы покупателей:

"Идеальный внешний вид, смотрится дорого".

"Греет еду, а не посуду".

"Управление максимально простое — справится и ребенок, и пожилой человек".

Опрос Какие параметры для вас самыми важными при покупке зарядной станции? Опрос открыт до Цена Емкость (Вт·ч) и мощность (Вт) Скорость зарядки самой станции Вес и габариты Количество и типы разъемов (USB, розетки 220V) Бренд и отзывы Возможность подключения солнечных панелей Другие Голосувати

LG MS2042DB

Микроволновая печь LG MS2042DB Фото: LG

Микроволновая печь модели LG MS2042DB славится своей системой равномерного распределения микроволн i-Wave от компании-производителя и качественным внутренним покрытием из эмали EasyClean. Она имеет сенсорное управление, специальный режим для экономии электроэнергии, 32 встроенные автоматические программы "Кухни мира", позволяющие готовить буквально любые блюда.

Характеристики:

Объем: 20 л.

Мощность: 700 Вт.

Внутреннее покрытие: эмаль EasyClean.

Цена: 3 800 – 4 700 грн.

Отзывы покупателей:

"Покрытие внутри действительно супер — жир легко отмывается обычной влажной салфеткой".

"Нравится функция автоматической разморозки".

"При запекании мясо не горит по краям".

Gorenje MO 17 E1S

Микроволновка Gorenje MO 17 E1S Фото: Gorenje

Gorenje MO 17 E1S — довольно компактная и экономичная. Она имеет механическое управление, функцию быстрой очистки AquaClean. Очистка производится при помощи пара, когда микроволновка уже полностью остыла.

Характеристики:

Объем: 17 л.

Мощность: 700 Вт.

Внутреннее покрытие: эмаль.

Цена: 2 900 – 3 100 грн.

Отзывы покупателей:

"Покупали для офиса — работает без перебоев уже долгое время".

"Не занимает много места на столе".

"Очистка AquaClean здорово выручает, когда нужно быстро убраться".

Whirlpool MWF 421 SL

Микроволновая печь Whirlpool MWF 421 SL Фото: Whirlpool

Микроволновая печь Whirlpool MWF 421 SL не имеет привычного поворотного стола (FlatBed), но это не делает ее менее эффективной. Наоборот, за счет отсутствия FlatBed пространство сопоставимо с печами объемом 30 л, более того — вы можете поставить внутрь посуду любой формы. Модель располагает кварцевым грилем и сенсорным управлением.

Технические характеристики:

Объем: 25 л.

Мощность микроволн/гриля: 800 Вт/1000 Вт.

Внутреннее покрытие: эмаль.

Цена: 7 200 – 7 400 грн.

Отзывы:

"Самое главное — внутри нет крутящегося стола, так что можно ставить большие квадратные блюда для запекания".

"Мыть камеру очень удобно".

Ardesto GO-S724W

Микроволновка Ardesto GO-S724W Фото: ARDESTO

Ardesto GO-S724W — это утилитарная и бюджетная модель без лишних функций. Она прекрасно справляется со своими базовыми задачами благодаря механическому управлению с помощью двух поворотных ручек, функции разморозки по времени и весу.

Технические характеристики:

Объем: 20 л.

Мощность: 700 Вт.

Внутреннее покрытие: эмаль.

Цена: около 2 300 грн.

Отзывы:

"За такую цену — просто находка".

"Брали на дачу исключительно для разогрева еды".

"Кнопки не залипают, механические колесики надежные, греет суп за 2 минуты".

Ранее сообщали о трех проблемах с микроволновыми печами. Скорость и равномерность нагрева, тусклое внутреннее освещение и непонятный интерфейс — вот с какими проблемами могут столкнуться покупатели микроволновок.