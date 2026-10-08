Найпопулярніші мікрохвильові печі в Україні: Samsung, Ardesto, LG, Gorenje, Whirlpool (фото)

У огляді Фокусу взяли участь мікрохвильові печі таких моделей: Samsung MS20A3010AL, Ardesto GO-S724W, LG MS2042DB, Gorenje MO 17 E1S та Whirlpool MWF 421 SL.

Восьмого жовтня 1945 року було видано патент на мікрохвильову піч. Сьогодні цей вид побутової техніки є чи не в кожній квартирі та офісі. Фокус розповість, які моделі українці воліють використовувати на своїх кухнях і чому.

Samsung MS20A3010AL

Мікрохвильова піч моделі Samsung MS20A3010AL Фото: Samsung

Ця мікрохвильова піч вирізняється елегантним дизайном і підійде для будь-якої кухні, незалежно від її стилю. Прилад має механічне управління (поворотні перемикачі). Її хвалять не тільки за зовнішній вигляд, але й за надійність та якість збірки. Її емальована поверхня легко очищається

Характеристики:

Об'єм: 20 л.

Потужність: 700 Вт.

Внутрішнє покриття: емаль.

Ціна: 3 400 – 3 700 грн.

Відгуки покупців:

Видео дня

"Ідеальний зовнішній вигляд, виглядає дорого".

"Нагріває їжу, а не посуд".

"Керування максимально просте — з цим впорається і дитина, і людина похилого віку".

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LG MS2042DB

Мікрохвильова піч LG MS2042DB Фото: LG

Мікрохвильова піч моделі LG MS2042DB відома своєю системою рівномірного розподілу мікрохвиль i-Wave від виробника та якісним внутрішнім емалевим покриттям EasyClean. Вона має сенсорне керування, спеціальний режим для економії електроенергії, 32 вбудовані автоматичні програми "Кухні світу", що дозволяють готувати буквально будь-які страви.

Характеристики:

Об'єм: 20 л.

Потужність: 700 Вт.

Внутрішнє покриття: емаль EasyClean.

Ціна: 3 800 – 4 700 грн.

Відгуки покупців:

"Покриття всередині справді чудове — жир легко змивається звичайною вологою серветкою".

"Подобається функція автоматичного розморожування".

"Під час запікання м'ясо не підгорає по краях".

Gorenje MO 17 E1S

Мікрохвильова піч Gorenje MO 17 E1S Фото: Gorenje

Gorenje MO 17 E1S — досить компактна та економічна. Вона має механічне керування та функцію швидкого очищення AquaClean. Очищення здійснюється за допомогою пари, коли мікрохвильовка вже повністю охолола.

Характеристики:

Об'єм: 17 л.

Потужність: 700 Вт.

Внутрішнє покриття: емаль.

Ціна: 2 900 – 3 100 грн.

Відгуки покупців:

"Купували для офісу — працює без перебоїв уже тривалий час".

"Не займає багато місця на столі".

"Очищення AquaClean дуже допомагає, коли потрібно швидко прибрати".

Whirlpool MWF 421 SL

Мікрохвильова піч Whirlpool MWF 421 SL Фото: Whirlpool

Мікрохвильова піч Whirlpool MWF 421 SL не має звичного поворотного столу (FlatBed), але це не робить її менш ефективною. Навпаки, завдяки відсутності FlatBed її місткість можна порівняти з печами об’ємом 30 л, ба більше — ви можете поставити всередину посуд будь-якої форми. Модель оснащена кварцовим грилем та сенсорним керуванням.

Технічні характеристики:

Об’єм: 25 л.

Потужність мікрохвиль/гриля: 800 Вт/1000 Вт.

Внутрішнє покриття: емаль.

Ціна: 7 200 – 7 400 грн.

Відгуки:

"Найголовніше — всередині немає обертового столу, тож можна ставити великі квадратні форми для запікання".

"Мити камеру дуже зручно".

Ardesto GO-S724W

Мікрохвильова піч Ardesto GO-S724W Фото: ARDESTO

Ardesto GO-S724W — це практична та недорога модель без зайвих функцій. Вона чудово справляється зі своїми основними завданнями завдяки механічному керуванню за допомогою двох поворотних ручок, а також функціям розморожування за часом і вагою.

Технічні характеристики:

Об'єм: 20 л.

Потужність: 700 Вт.

Внутрішнє покриття: емаль.

Ціна: близько 2 300 грн.

Відгуки:

"За таку ціну — просто знахідка".

"Брали на дачу виключно для того, щоб розігріти їжу".

"Кнопки не застрягають, механічні коліщатка надійні, суп нагрівається за 2 хвилини".

Раніше повідомлялося про три проблеми з мікрохвильовими печами. Швидкість і рівномірність нагрівання, тьмяне внутрішнє освітлення та незрозумілий інтерфейс — ось з якими проблемами можуть зіткнутися покупці мікрохвильовок.