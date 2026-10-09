Зарядные станции под любые нужды: доступные модели Flashfish, CTECHi, Oukitel, Fossibot, Ugreen

В обзоре Фокуса участвовали зарядки Flashfish A201, CTECHi GT200 Pro, Oukitel P1000E Plus, Fossibot F1200 и Ugreen PowerRoam GS600.

Зарядные станции — удовольствие не из дешевых. Однако на рынке Украины есть модели, ценник которых стартует от 6300 грн и не превышает 30 000 грн. Фокус подобрал для вас 5 бюджетных портативных устройств, способных запитать любую домашнюю технику и мобильную электронику.

Flashfish A201

Бюджетная зарядная станция Flashfish A201 Фото: Flashfish

Это ультрабюджетная зарядная станция для базовых нужд, которая спасет во время веерных отключений электричества. Она способна питать роутер, смартфоны, планшеты, смарт-часы, наушники, ноутбуки и другие гаджеты. Внутри установлен литий-ионный аккумулятор (Li-Ion), габариты компактные, а вес — маленький, так что ее легко носить с собой везде и повсюду.

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Технические характеристики:

Тип аккумулятора: литий-ионный (Li-Ion)

Емкость: 172 Вт·ч (48 000 мА·ч)

Номинальная мощность: 200 Вт (пиковая до 400 Вт)

Выходные разъемы: 1 розетка 220 В, 2 порта USB-A (с поддержкой быстрой зарядки QC 3.0), 1 порт USB Type-C, 1 DC-выход

Форма выходного сигнала: чистая синусоида (безопасно для чувствительной электроники)

Дополнительно: встроенный светодиодный фонарик, ЖК-дисплей для мониторинга

Вес: 1.7 кг

Цена: 6 300 – 8 600 грн.

Опрос Какие устройства вы чаще всего подключаете к зарядной станции? Опрос открыт до Смартфоны, планшеты, смарт-часы Ноутбуки и роутеры Бытовую технику (холодильник, микроволновка, чайник) Осветительные приборы Другое Голосувати

CTECHi GT200 Pro

Станция CTECHi GT200 Pro заряжает гаджеты Фото: CTECHi

Данная доступная модель получила от разработчиков надежный аккумулятор — LiFePO4. В отличие от литиевых аналогов, он способен выдержать несколько тысяч циклов без существенной потери емкости. Устройство может запитать LED-освещение, зарядить любые гаджеты и роутер, так что без интернета вы не останетесь.

Технические характеристики:

Тип аккумулятора: литий-железо-фосфатный (LiFePO4)

Емкость: 320 Вт·ч

Номинальная мощность: 200 Вт (пиковая до 300 Вт)

Выходные разъемы: 1 розетка 220 В, 2 порта USB-A, 1 порт USB Type-C (PD 60W), DC-разъемы, автомобильный прикуриватель

Форма выходного сигнала: чистая синусоида

Количество циклов: более 3000 циклов до падения емкости до 80%

Вес: 4.1 кг

Цена: 7 000 – 7 500 грн.

Oukitel P1000E Plus

Зарядная станция Oukitel P1000E Plus Фото: Скриншот

Эта портативная зарядка — самая дорогая в списке. Однако она способна на большее — может поддерживать работу бытовой техники (холодильник, газовый отопительный котел, телевизор, микроволновая печь и пр.), а также гаджетов. Устройство располагает 4-мя розетками, так что сетевые разветвители вам не понадобятся.

Технические характеристики:

Тип аккумулятора: литий-железо-фосфатный (LiFePO4)

Емкость: 1024 Вт·ч

Номинальная мощность: 1800 Вт (пиковая до 3600 Вт)

Выходные разъемы: 4 розетки 230 В, 2 порта USB Type-C, 2 порта USB Type-A, автомобильная розетка

Функция ИБП (UPS): есть

Время зарядки от сети: 1–1.2 ч (вход до 1200 Вт)

Вес: 11.6 кг

Цена: 28 000 грн.

Fossibot F1200

Зарядная станция Fossibot F1200 Фото: Скриншот

Эта зарядная станция от китайского бренда Fossibot — одна из лучших в плане соотношения цены и качества. Она имеет высокую номинальную мощность в 1200 Вт и продуманную компоновку портов. Устройство способно заменить полноценный UPS, подхватывая нагрузку при отключении света за 10 мс, что очень важно для стационарных ПК и систем отопления.

Технические характеристики:

Тип аккумулятора: литий-железо-фосфатный (LiFePO4)

Емкость: 1024 Вт·ч

Номинальная мощность: 1200 Вт (пиковая до 2400 Вт)

Выходные разъемы: 2 розетки 230 В, 2 порта USB Type-C (до 100 Вт), 2 порта USB Type-A, автомобильный прикуриватель, разъем XT60

Функция ИБП (UPS): есть

Время зарядки от сети: 1.2 ч (входная мощность до 1000 Вт)

Вес: 11.5 кг

Стоимость: 22 500 – 25 900 грн.

Ugreen PowerRoam GS600

Зарядная станция Ugreen PowerRoam GS600 и ноутбуки Фото: UGREEN

Зарядкой от Ugreen можно управлять при помощи мобильного приложения через Wi-Fi или Bluetooth. Она способна обеспечить функционирование гаджетов, малогабаритной кухонной техники (чайник, миксер, кофеварка), ноутбука. А еще ее отличает наличие технологии, обеспечивающей работу чувствительных электроприборов.

Технические характеристики:

Тип аккумулятора: литий-железо-фосфатный (LiFePO4)

Емкость: 680 Вт·ч

Номинальная мощность: 600 Вт (с возможностью кратковременных перегрузок)

Выходные разъемы: 2 розетки 220 В, 2 порта USB Type-C, 2 порта USB Type-A, автомобильный порт, 2 DC-выхода

Интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth, информативный дисплей, мобильное приложение

Функция ИБП (UPS): есть

Вес: 9 кг

Стоимость: 13 000 – 16 500 грн.

Зарядка Oukitel P2001 Plus Фото: Скриншот

Отзывы пользователей

Украинские пользователи оставили немало отзывов о зарядных станциях из нашего рейтинга. Для объективности, Фокус приводит, как положительные комментарии, так и критические.

Flashfish A201

"Отличный "карманный" вариант на случай внезапного отключения света. Брал специально под роутер и оптический терминал (GPON) — станция без проблем тянет их почти 14 часов. Корпус легкий, пластик не пахнет, заряжается относительно быстро. Своих денег стоит однозначно", — пишет Игорь К. на сайте Rozetka. "Главный минус — тип батареи (Li-Ion). Из-за этого количество циклов сильно ограничено по сравнению с новыми железно-фосфатными станциями. Если разряжать "в ноль" каждый день во время жестких графиков, проживет недолго. Также не хватает второго выхода под обычную вилку 220В", — заметил Alex_Tech на Hotline. "Заявлено 200 Вт, но по факту при подключении прибора на 180 Вт станция периодически уходит в защиту по перегрузке. Пиковые 400 Вт — чисто маркетинговый ход. Для зарядки гаджетов ок, но шаг влево-шаг вправо — и она отключается", — предупреждает пользователь Дмитрий на Rozetka.

CTECHi GT200 Pro

"Огромный плюс за LiFePO4 аккумулятор в таком бюджете. Батарея практически вечная, не боюсь деградации. Тянет телевизор около 4-5 ч, рабочий ПК со средним монитором — около 2.5-3 ч. Очень компактная, в комплекте сразу идет кабель под солнечную панель", — хвалит станцию Владислав на Rozetka. "Используем как бесперебойник для сетевого оборудования дома. Заряжается от Type-C порта на 60 Вт параллельно со штатным блоком питания, что сокращает время зарядки почти вдвое. За эти деньги конкурентов с фосфатной батареей просто нет", — уверяет Sergey_G на e-Katalog. "Кулер охлаждения живет своей жизнью. Включается на полную мощность даже при минимальной нагрузке (например, когда заряжается обычный телефон). Ночью в комнате спать под этот гул невозможно. Также комплектный блок питания нагревается как сумасшедший", — недовольна Анна К. на Rozetka. "Через 2 месяца нечастого использования начал мерцать нижний светодиод на встроенном фонаре, а сама станция при полном заряде на 100% от сети сама не отключает потребление с розетки — блок питания продолжает оставаться горячим, приходится выдергивать вручную", — нашел минусы Toha_Odessa на Hotline.

Зарядная станция FOSSiBOT F1200 Фото: Скриншот

Oukitel P1000E Plus

"Заряжается от 0 до 80% буквально за 40 мин. В условиях, когда свет дают всего на пару часов в сутки, это ключевой фактор. Спокойно запускает холодильник, микроволновку и фен на первой скорости. Работает тихо, сборка монолитная", — доволен Виталий К. на Rozetka. "За такую цену получить 1 кВт емкости и 1800 Вт чистой мощности — это победа над Экофлоу. Тянет строительный пылесос и перфоратор при ремонте. Функция ИБП срабатывает мгновенно, компьютер даже не перезагружается", — отмечает пользователь Rozetka Максим С. "Ужасно сырое мобильное приложение. Полдня пытался подключить станцию по Wi-Fi и Bluetooth — приложение ее просто не видит или постоянно теряет связь. Приходится все переключать кнопками на корпусе. Экран не отображает мелкое потребление (до 15-20 Вт), например, когда подключен только один роутер напрямую", — критикует STRRG на Rozetka.

FOSSiBOT F1200

"Покупал для резервного питания квартиры (свет, газовый котел, ТВ). Котел (Baxi) запустился без проблем, чистая синусоида честная. Станции хватает примерно на 8 ч цикличной работы котла. Порадовала возможность регулировки мощности заряда кнопкой — можно выставить меньше Ватт, чтобы поберечь проводку", — делится пользователь Rozetka Максим П. "Настоящая рабочая лошадка. Компьютер с двумя мониторами + роутер "съедают" всего около 10% емкости в час. Заряжается быстро, разъемов хватает на всю семью. Дизайн простоватый, но по соотношению цена за киловатт — топ", — хвалит станцию Андрей_К на Hotline. "Приехала бракованная станция прямо из коробки — задние розетки 220 В вообще не включались и выдавали ошибку на дисплее. Пришлось сразу отправлять обратно по гарантии в Розетку. Сказали ждать экспертизу до двух недель. Очень обидно", — написал Антон Н. в отзывах на Rozetka. "Станция достаточно тяжелая для своей емкости, ручки не самые удобные для переноски. Кроме того, встроенный ИБП при переключении иногда дает микрозадержку, из-за чего чувствительный блок питания моего игрового ПК все-таки уходит в перезагрузку", — расстроился Дмитрий Ю. на e-Katalog.

Ugreen PowerRoam GS600

"Пользуюсь больше года, станция пережила кучу отключений. Режим байпаса работает как часы, офисный ПК включен через нее постоянно. Заряжается до сотки чуть больше чем за час. Выглядит премиально, пластик дорогой, ручка удобная", — Дмитро О. (Источник: Rozetka). "Спустя полтора года активного использования вылезла известная болячка этой модели — ошибка F46. Инвертор заклинило, станция перестала выдавать 220В и не заряжается от сети. Судя по форумам, это проблема с платой управления режима Bypass. Ищу, где отремонтировать в Киеве", — жалуется Ярослав С. на сайте Rozetka. "Маркетологи сильно приврали про режим U-Turbo (якобы тянет приборы до 1500 Вт). Пытался подключить электрочайник на 1400 Вт — станция просто занижает напряжение, чайник еле греется, вода закипала минут 20. Этот режим подходит только для примитивных тэнов, нормальную технику туда не включишь", — уверен пользователь Hotline с ником Gamer_UA.

Ранее писали о том, что украинцы рассказали, какие зарядные станции выбирают для дома. В опросе Фокуса приняли участие 610 читателей. Большинство проголосовало за "другой бренд", поставив именитые зарядки Bluetti и EcoFlow на второе и третье место.